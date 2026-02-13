Remataron por 600 mil dólares un departamento en Recoleta de "El Señor de los Cielos"

La Corte Suprema de Justicia logró mejorar el precio base de un lujoso departamento de cuatro ambientes ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires tras la subasta del inmueble que perteneció al líder del Cartel de Juárez , Amado Carrillo Fuentes, donde participaron 7 interesados.

El remate, que se concretó a través de la página del Banco Ciudad de Buenos Aires por disposición del máximo tribunal, cerró en 600 mil dólares, casi duplicando el precio inicial de 322 mil con el que se había publicado. El inmueble tiene una superficie de 178,16 metros cuadrados que incluyen 171,60 metros cubiertos, un balcón de 6,56 metros y cochera.

El departamento sito en la avenida Alvear 1845/53, entre Callao y Ayacucho, estaba a nombre del italiano Elio Stecca, señalado como testaferro de los narcotraficantes mexicanos del Cartel de Juárez . Stecca se encargaba de comprar propiedades para los narcos, y este inmueble en particular era usado por Carrillo Fuentes, conocido como " El Señor de los Cielos ".

Cuando Carrillo Fuentes murió en 1997 durante una intervención de cirugía estética, Stecca continuó viviendo en el departamento durante años hasta que finalmente fue desalojado. La justicia argentina comenzó a investigar la trama de lavado de dinero en 1999, y recién en 2016 el Tribunal Oral Federal 6 logró dictar sentencia condenando a varios de los investigados en un juicio abreviado.

En la condena se ordenó el decomiso de bienes y propiedades que quedaron bajo la órbita de la Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición, integrada por la Corte Suprema y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar). Entre esos bienes figuraba el departamento de la avenida Alvear que utilizaba Carrillo Fuentes.

Sin embargo, el camino hasta la subasta se complicó por demoras en la firma de un convenio entre la Sedronar y el Banco Ciudad que retrasaron el proceso durante años, y recién esta semana se pudo concretar el remate que había sido dispuesto hace tiempo por la justicia.

AvenidaAlvear

Esta semana, el máximo tribunal comenzó a publicar las subastas electrónicas a través de su propia página web, en el marco de la ampliación de la participación ciudadana decidida el año pasado. El portal digital, que funciona en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de acceso público y muestra en tiempo real todas las subastas judiciales dispuestas por los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Cada subasta se exhibe con fotos, detalles del bien y el edicto judicial que dispuso el remate.

Entre los primeros activos que aparecen en el nuevo portal figuran propiedades de diversos valores y características. Hay un chalet de 471 metros cuadrados en La Matanza con base en 37.500 dólares, un inmueble con lote propio en Avellaneda donde hay construidos distintos departamentos por una base de 160 mil dólares, y un departamento de dos ambientes en Balvanera por 37.600 dólares.

También están disponibles el 50 por ciento de dos bienes: un PH en Villa Crespo sin valor de base y un departamento en la calle Agüero, casi esquina French, de tres dormitorios y dos baños completos. Incluso se subasta un auto Toyota Etios del 2018 en excelente estado. Todos los detalles pueden consultarse en el sitio https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar.