Plantas para departamentos chicos: cuáles son las ideales y por qué

Estas plantas son perfectas para departamentos y espacios reducidos: suman verde, son de fácil mantenimiento, se plantan en macetas.

Tener un departamento pequeño o vivir en espacios reducidos no puede ser excusa para no sumar verde al hogar. Existen plantas que pueden adaptarse a estos ambientes ya sea por su tamaño, por su bajo mantenimiento o por su capacidad de crecer con poca luz natural.

Qué plantas se adaptan mejor a espacios reducidos El potus, la sansevieria y la zz (zamioculca) son plantas que pueden adaptarse de manera perfecta a espacios pequeños. Todas se pueden plantar en macetas, toleran los interiores y necesitan riegos moderados. Además, resisten cambios de temperatura y descuidos ocasionales.

De la misma manera que estas plantas, los cactus y suculentas pueden adaptarse a espacios como estantes, escritorios y repisas sin interferir con la circulación. Además, si se eligen potus o hiedra se pueden aprovechar paredes y balcones pequeños.

plantas de interior Las especies de bajo mantenimiento toleran poca luz y cambios de temperatura. Foto: Archivo Por qué conviene elegir especies de bajo mantenimiento En departamentos, la ventilación y la luz suelen ser limitadas. Por eso, las plantas resistentes son una mejor alternativa. Requieren menos agua, se adaptan a macetas pequeñas y no necesitan trasplantes frecuentes. Además de su función decorativa, muchas de estas plantas ayudan a mejorar la calidad del aire y aportan una sensación de bienestar en ambientes cerrados.