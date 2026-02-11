Plantas para departamentos chicos: cuáles son las ideales y por qué
Estas plantas son perfectas para departamentos y espacios reducidos: suman verde, son de fácil mantenimiento, se plantan en macetas.
Tener un departamento pequeño o vivir en espacios reducidos no puede ser excusa para no sumar verde al hogar. Existen plantas que pueden adaptarse a estos ambientes ya sea por su tamaño, por su bajo mantenimiento o por su capacidad de crecer con poca luz natural.
Qué plantas se adaptan mejor a espacios reducidos
El potus, la sansevieria y la zz (zamioculca) son plantas que pueden adaptarse de manera perfecta a espacios pequeños. Todas se pueden plantar en macetas, toleran los interiores y necesitan riegos moderados. Además, resisten cambios de temperatura y descuidos ocasionales.
De la misma manera que estas plantas, los cactus y suculentas pueden adaptarse a espacios como estantes, escritorios y repisas sin interferir con la circulación. Además, si se eligen potus o hiedra se pueden aprovechar paredes y balcones pequeños.
Por qué conviene elegir especies de bajo mantenimiento
En departamentos, la ventilación y la luz suelen ser limitadas. Por eso, las plantas resistentes son una mejor alternativa. Requieren menos agua, se adaptan a macetas pequeñas y no necesitan trasplantes frecuentes. Además de su función decorativa, muchas de estas plantas ayudan a mejorar la calidad del aire y aportan una sensación de bienestar en ambientes cerrados.
Incorporar plantas en espacios reducidos no solo es posible, sino que puede transformar por completo la percepción del lugar. Con las especies adecuadas, incluso un departamento chico puede convertirse en un entorno más natural y equilibrado.