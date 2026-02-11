No es mito, es realidad: las plantas que sirven mejorar los ambientes del hogar

Los que saben de jardinería recomiendan tener algunas plantas que son resistentes y ayudan a mantener el aire puro.

Si bien las plantas no reemplazan el aire puro tienen algunas propiedades que ayudan a mejorar los ambientes en el interior del hogar. Los que saben de jardinería aseguran que algunas especies transforman el microclima de la casa.

Jardinería: plantas que ayudan Los expertos señalan que las plantas no son máquinas de filtrado, pero al transpirar agua aumentan la humedad del ambiente, algo ideal para climas secos o con calefacción. Además, generan una sensación subjetiva de aire más puro.

Por otro lado, está comprobado que cuidar las plantas reduce el cortisol, la hormona del estrés, y permite elevar el estado de ánimo. Las plantas aportan textura y color haciendo los rincones más acogedores.

Entre las especies todoterreno para mejorar el ambiente aparece como primera opción la sansevieria, lengua de suegra, que se trata casi de una planta inmortal. Es ideal para el dormitorio porque resiste muy bien la falta de luz.

Mira como multiplicar potus desde esquejes Jardinería. Potus, una de las más resistentes. La segunda opción es el potus, la reina de la adaptabilidad. Puede crecer casi en cualquier condición y es ideal para estantes altos. En tanto, el espatifilo, cuna de Moisés, es una gran reguladora de humedad, además de aportar un equilibrio visual único con sus flores blancas.