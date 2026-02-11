¿Lo sabías? Este es el color que atrae a los colibríes en el jardín

Para muchos la visita de un colibrí en el jardín es un verdadero espectáculo. Hay que tener en cuenta ciertos cuidados para que vuelvan.

Si no querés que los colibríes dejen de visitar tu jardín, tenés que aplicar los trucos y secretos que te dejamos en el artículo Foto: Freepik

Muchos saben que la visita de un colibrí es un gran espectáculo en el jardín, sin embargo a veces no es fácil lograr que el jardín del hogar sea la parada favorita de estas aves.

La visita esperada en el jardín Los colibríes son expertos en detección visual. Ellos no se guían por el olfato, a diferencia de otras especies, y buscan tonos vibrantes, especialmente les gusta mucho el rojo.

Gemini_Generated_Image_g923cdg923cdg923 Les atrae el color rojo en el jardín. Fuente. IA Gemini. El truco para atraerlos es cultivar plantas con colores intensos que contrasten con el verde del follaje para poder crear una “señal de aterrizaje” natural. Además, se aconseja no quitar todas las telarañas. Para un colibrí es un supermercado de insectos, proteína vital para su dieta, y también sacan material elástico para construir sus nidos.

Por otra parte, se aconseja distribuir las plantas dejando pasillos libres que se puedan maniobrar con facilidad. El colibrí también prefiere la frescura y para eso se puede instalar un rociador fino o una fuente con un chorro suave que será mucho más efectivo. Les gusta atravesar el agua para limpiar sus plumas.

Una estrategia es colocar varios comederos que se vean entre sí. Se puede usar azúcar con agua, pero nada de colorantes rojos o aditivos que pueden enfermar a las aves. El rojo debe estar en el recipiente, pero nunca en el líquido.