Cómo hacer un jardín sensorial alrededor de tu piscina

Es posible potenciar el aroma de la zona del patio o jardín donde tenés la pileta y convertirlo, con planta s aromáticas, en un jardín sensorial. Se trata de elegir planta s aromáticas alrededor del espacio para convertir el mismo en un rincón lleno de color, fragancia y tranquilidad.

Aquí cinco opciones que combinan belleza y perfume para que cada momento junto a la pileta sea inolvidable. Y te explicamos cómo hacerlo posible.

Las flores blancas de la gardenia perfuman a distancia. Foto: Pexels.

La gardenia es ideal para patios y jardines . Sus flores blancas perfuman a distancia, creando un ambiente fresco y elegante.

Los lirios orientales aportan altura y grandes flores rosadas, combinando fragancia intensa con un toque decorativo que resalta la zona de la piscina . Foto: Pexels.

Esta planta puede mide hasta 1,20 metros, tiene un aroma suave e intenso y combina con uns altura estimada en 1,20 metros.

Aroma: Intenso y floral

Tip: Combina altura y fragancia para destacar la zona de la pileta

Lavanda: el aire campestre llega a tu hogar

La lavanda inglesa (Lavandula angustifolia) es fácil de cuidar y aporta un aroma relajante. Sus tonos lilas y su perfume evocan jardines de villa campestre, convirtiendo la zona de la pileta en un espacio para descansar y disfrutar del aire libre.

En la calaminta menor, de aroma refrescante entre menta y orégano, puede plantarse en masa como cubresuelos, otorgando elegancia discreta. Los heliotropos, con racimos púrpuras y perfume a vainilla, florecen todo el verano, aportando color y fragancia constante al espacio de la pileta.

heliotropo

Ubicar un heliótropo (imagen) estratégicamente permite crear rincones de sombra, aromas delicados y recorridos visuales atractivos alrededor de la pileta, haciendo que el jardín sea funcional y sensorial al mismo tiempo. Foto: Pexels.

La fórmula: combinar aromas y colores

Jugar con fragancias y tonalidades genera un espacio más acogedor. La alternancia de lilas, rosas y verdes, junto con aromas suaves y fuertes, estimula los sentidos y hace que cada visita al jardín sea un pequeño escape.

La idea final es transformar la piscina en un oasis donde la belleza y el aroma se conjugan. Con estas cinco plantas, cada momento junto al agua se vuelve más placentero, relajante y memorable.

Tu pileta puede ser mucho más que un lugar para nadar: un espacio donde florecen aromas, colores y sensaciones.