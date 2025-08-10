Cinco plantas de jardín con hábitos de crecimiento agresivos

Las plantas, arbustos y árboles son la base de la jardinería por las variedades que ofrecen y porque destacan el paisaje y hasta el estilo y diseño de una vivienda. Y el primer paso que consiste en la decisión de qué cultivar puede resultar difícil porque si bien la variedad de especies es una ventaja la decisión de fondo también tiene que incluir el optar por especies que crezcan sin perjudicar el crecimiento y desarrollo de las otras plantas en ese lugar. Y esto es porque existen plantas con hábitos de crecimiento agresivo uqe no ayudan al desarrollo equilibrado de un jardín.