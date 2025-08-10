Cinco plantas de jardín con hábitos de crecimiento agresivos
Si bien se destacan por embellecer un espacio verde, estas plantas reducen la biodiversidad e incluso alteran el hábitat natural.
Las plantas, arbustos y árboles son la base de la jardinería por las variedades que ofrecen y porque destacan el paisaje y hasta el estilo y diseño de una vivienda. Y el primer paso que consiste en la decisión de qué cultivar puede resultar difícil porque si bien la variedad de especies es una ventaja la decisión de fondo también tiene que incluir el optar por especies que crezcan sin perjudicar el crecimiento y desarrollo de las otras plantas en ese lugar. Y esto es porque existen plantas con hábitos de crecimiento agresivo uqe no ayudan al desarrollo equilibrado de un jardín.
Las plantas que pueden poner en riesgo un jardín por su crecimiento agresivo son las siguientes:
- Son dos de las "mejores plantas trepadoras" disponibles para cultivar.
- Consideradas tóxicas si se ingieren y trepadoras invasoras.
- Tienen el potencial de dañar tuberías de desagüe, tejas e incluso derribar cercas.
- Esta planta, una vez establecida en el patio o jardín, se extiende de una forma agresiva.
- Por eso se recomienda que la menta tenga su propio cantero o se plante en macetas.
Buddleja davidii o arbusto de las mariposas
- Es un arbusto con flores que atraen a mariposas y otros polinizadores. Son ricos en néctar y brindan alimento y hábitat para pequeñas aves.
- Pero por su gran producción de semillas pueden “colonizar” áreas cercanas si no se gestionan adecuadamente.
- Pueden llegar a crecer en grietas de mampostería, donde sus raíces causan aún más daños.
- -Planta ideal para para agregar altura y estructura a un patio puede ser de gran ayuda donde se necesita privacidad y protección.
- - Pero por su crecimiento agresivo tiene el potencial de apoderarse de los jardines, colarse por debajo de los límites e incluso causar daños estructurales.
- Científicamente conocida como Hedera helix es una planta trepadora que ama la sombra.
- Como contrapartida es una planta que se propaga con agresividad, sofocando a otras plantas.
- Representa una amenaza para los árboles al bloquear la luz solar y agregar peso que puede romper ramas.