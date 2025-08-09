Por qué las cáscaras de mango son un tesoro en el jardín
Existen diferentes maneras de crear abonos caseros y mejorar la salud de las plantas de jardín. Cómo usar mango como fertilizante.
En el día a día generamos grandes cantidades de residuos orgánicos, muchos de los cuales podrían aprovecharse en el jardín, ya que en la basura se pierden nutrientes que son oro para nuestras plantas. Uno de esos recursos son las cáscaras de mango.
Como fruta tropical, el mango es rico en vitaminas A y C, además de contener fibra y antioxidantes. También aporta niacina, calcio, hierro, magnesio y potasio, nutrientes que, si sabemos cómo aprovecharlos, pueden beneficiar mucho a nuestro jardín.
Una forma de utilizar las cáscaras de mango es a través del compostaje. Solo hay que colocar estos restos junto con césped, hojas, ramas y otros elementos compostables. Pero si no cuentas con un compost en casa, también puedes aprovechar sus beneficios de otra manera.
Paso a paso: cómo usar la cáscara de mango en el jardín
Primero, limpia bien las cáscaras de mango y elimina todos los restos de pulpa. Luego córtalas en pedacitos pequeños para acelerar la descomposición. Finalmente, colócalas en un balde con agua y déjalas reposar de 3 a 5 días.
Después, cuela el líquido y úsalo para regar tus plantas. Así estarás aportando nutrientes y minerales esenciales para el crecimiento y la salud de tu jardín sin gastar ni un sólo peso y re utilizando materia orgánica que desechas en tu hogar.