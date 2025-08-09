Por qué las cáscaras de mango son un tesoro en el jardín

Existen diferentes maneras de crear abonos caseros y mejorar la salud de las plantas de jardín. Cómo usar mango como fertilizante.

Las cáscaras de mango aportan potasio, fósforo y otros minerales que favorecen el crecimiento y la floración de las plantas en el jardín. Foto: Archivo

En el día a día generamos grandes cantidades de residuos orgánicos, muchos de los cuales podrían aprovecharse en el jardín, ya que en la basura se pierden nutrientes que son oro para nuestras plantas. Uno de esos recursos son las cáscaras de mango.

Como fruta tropical, el mango es rico en vitaminas A y C, además de contener fibra y antioxidantes. También aporta niacina, calcio, hierro, magnesio y potasio, nutrientes que, si sabemos cómo aprovecharlos, pueden beneficiar mucho a nuestro jardín.

Una forma de utilizar las cáscaras de mango es a través del compostaje. Solo hay que colocar estos restos junto con césped, hojas, ramas y otros elementos compostables. Pero si no cuentas con un compost en casa, también puedes aprovechar sus beneficios de otra manera.

compost.jpg Existen varias formas de darle una segunda vida a la cáscara de las frutas en el jardín. web / Archivo Paso a paso: cómo usar la cáscara de mango en el jardín Primero, limpia bien las cáscaras de mango y elimina todos los restos de pulpa. Luego córtalas en pedacitos pequeños para acelerar la descomposición. Finalmente, colócalas en un balde con agua y déjalas reposar de 3 a 5 días.