Jardín: el ingrediente secreto para que las orquídeas florezcan como nunca antes

Sólo debes procurar no tirar este ingrediente que puede ser oro para el sustrato de las orquídeas. Prepara el jardín para la primavera.

Las orquídeas son las plantas que todos desean tener en el jardín gracias a la belleza de sus flores, que se destacan por sus diferentes tamaños y colores. Entre ellos se pueden encontrar tonos rosados, rojos, naranjas, amarillos y muchos otros, lo que las convierte en una de las especies más elegidas para decorar.

Aunque tienen fama de ser delicadas, expertos en jardinería explican que pueden volverse muy resistentes si se les brinda el cuidado adecuado. Estos cuidados incluyen luz indirecta pero abundante, riego moderado y ambientes húmedos con buena ventilación, claves para mantenerlas saludables todo el año.

Las orquídeas se caracterizan por sus hermosas flores Foto: Shutterstock Las orquídeas se caracterizan por sus hermosas flores que embellecen el jardín y el hogar. Foto: Shutterstock Además, es fundamental prestar atención al tipo de sustrato y al abono que se utiliza. No es necesario gastar dinero, ya que se pueden preparar fertilizantes caseros con ingredientes del hogar. Uno de los más recomendados es a base de cáscara de banana, una opción económica y efectiva.

Cómo preparar este abono casero para orquídeas La banana es una fuente natural de potasio, un nutriente esencial para el crecimiento, la floración y el desarrollo de raíces. Para aprovechar sus propiedades, basta con recolectar cáscaras de banana, dejarlas secar al sol y luego triturarlas hasta obtener un polvo fino. Este puede esparcirse directamente sobre el sustrato.