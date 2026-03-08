La planta que no duerme: florece en invierno y llena de colores el jardín

A diferencia de otras especies, esta planta sobrevivie a las bajas temperaturas hay variedades para elegir.

El invierno cambia el jardín porque no hay flores a la vista y el pasto cambia de color, dejando un espacio que parece carente de vida. Sin embargo, hay una planta que acompaña durante el invierno, la primavera y el verano, y es perfecta para adornar bordes, macetas y jardines.

Se trata de los lirios enanos, una especie que ha cobrado un gran protagonismo porque es fácil de cuidar. Mientras los lirios barbudos y siberianos llaman la atención en primavera, el lirio enano brilla en invierno con sus flores pequeñas de 15 cm con colores llamativos y líneas o manchas.

shutterstock_lirio enano Con flores pequeñas adornan todo el jardín. Shutterstock ¿Qué plantar en el jardín? Entre los mejores lirios enanos para cultivar se encuentran Katharine Hodgkin con pétalos de color azul pálido y marcas azules y amarillas, Harmony con Flores de color azul real intenso, JS Dijt con flores de color violeta intenso, Sheila Ann Germaney con pétalos de color gris violáceo claro con venas azules y una raya amarilla y más.

Los lirios enanos necesitan permanecer en un lugar soleado y protegido de insectos o lluvias fuertes. Por eso, muchos prefieren suelos neutros o con buen drenaje. Cabe destacar que no sobreviven en arcilla densas, pero se extienden con facilidad en otro tipo de suelos.

shutterstock_lirio enano (2) La clave para tener el jardín florecido en invierno. Shutterstock Para comenzar a decorar el jardín podés plantar un par en la parte delantera de los canteros y bordes para obtener todo el color, o añadir a bases de muros soleados. Es importante saber que los lirios enanos también se adaptan a las macetas que tienen tierra fértil y que permanece húmeda.