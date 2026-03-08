La planta que no duerme: florece en invierno y llena de colores el jardín
A diferencia de otras especies, esta planta sobrevivie a las bajas temperaturas hay variedades para elegir.
El invierno cambia el jardín porque no hay flores a la vista y el pasto cambia de color, dejando un espacio que parece carente de vida. Sin embargo, hay una planta que acompaña durante el invierno, la primavera y el verano, y es perfecta para adornar bordes, macetas y jardines.
Se trata de los lirios enanos, una especie que ha cobrado un gran protagonismo porque es fácil de cuidar. Mientras los lirios barbudos y siberianos llaman la atención en primavera, el lirio enano brilla en invierno con sus flores pequeñas de 15 cm con colores llamativos y líneas o manchas.
¿Qué plantar en el jardín?
Entre los mejores lirios enanos para cultivar se encuentran Katharine Hodgkin con pétalos de color azul pálido y marcas azules y amarillas, Harmony con Flores de color azul real intenso, JS Dijt con flores de color violeta intenso, Sheila Ann Germaney con pétalos de color gris violáceo claro con venas azules y una raya amarilla y más.
Los lirios enanos necesitan permanecer en un lugar soleado y protegido de insectos o lluvias fuertes. Por eso, muchos prefieren suelos neutros o con buen drenaje. Cabe destacar que no sobreviven en arcilla densas, pero se extienden con facilidad en otro tipo de suelos.
Para comenzar a decorar el jardín podés plantar un par en la parte delantera de los canteros y bordes para obtener todo el color, o añadir a bases de muros soleados. Es importante saber que los lirios enanos también se adaptan a las macetas que tienen tierra fértil y que permanece húmeda.
Si bien estas plantas son fáciles de cultivar es importante seguir 3 consejos claves para que crezcan fuertes y saludables.
- Proteger los brotes de babosas y caracoles.
- No cortar las hojas que se pongan amarillas ya que ayuda a nutrir el bulbo para el próximo año.
- Cada 4 años, separa los grupos que se formen de lirios para darles espacio a otros brotes.