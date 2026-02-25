Adiós a la campera puffer: la nueva tendencia del invierno que es fácil de limpiar y combina con todo

El abrigo que combina comodidad, sobriedad y fácil mantenimeinto para que llames la atención en invierno.

Se acerca el invierno y las tendencias afloran. Durante el 2026, el abrigo dejará de ser solamente una capa protectora contra el frío y se convertirá en una pieza clave del estilo personal. El minimalismo seguirá presente en todas las prendas, pero los materiales cambiarán ligeramente, dejando detrás las camperas puffer que conquistaron todas las vidrieras y placares.

Este año le da un lugar al tapado de paño y se postula para convertirse en la estrella del invierno. Está prenda es elegante, cómoda y con líneas suaves que son perfecta para el día a día o para un outfit formal. Además, envuelve todo el cuerpo, abrigándolo por completo, y crea una figura más estilizada y larga.

El abrigo de paño está confeccionado con tejidos densos y que mantienen la temperatura corporal como lana, alpacas o mezclas sintéticas. Por lo general, es una tela suave al tacto y su sensación cómoda en la piel. Y a pesar de su grosor, es una prenda ligera y flexible que no agrega más peso o molesta.

Otra característica destacada del material es su durabilidad. El paño es resistente y no pierde su forma ni su apariencia. También conserva su color y acabado uniforme, dependiendo de la calidad del abrigo, aunque a menudo dura algunos años en los closets.