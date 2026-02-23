Chau azulejos: el material que "respira" y absorbe la humedad del baño en tendencia

La nueva alternativa que transforma el baño en uno minimalista, es práctico y fácil de limpiar.

El material que reemplaza el azulejo y cuida de la humedad.

El diseño del baño cambia constantemente y cada vez se agregan más elementos funcionales. Por eso es que las alfombras de tela o las cortinas de plástico han quedado atrás y han sido reemplazadas por otros materiales amigables con el medio ambiente y que proporcionan beneficios al hogar.

El Tadelak tiene su origen en una técnica ancestral de Marruecos y ha registrado un mayor uso durante 2025 y 2026. Se trata de revestimiento de cal natural que se pule con piedras y se sella con jabón negro, creando una superficie impermeable y brillante que se posiciona como una alternativa para el azulejo.

tadelakt shutterstock 1 El material en tendencia para decorar el baño. Shutterstock Su popularidad reside en su apariencia minimalista. Al ser continuo, no hay una pegatina que cambie de color por oxidación o acumulación de moho. Además, sus materiales ecológicos evitan la humedad y las bacterias debido al pH de la cal, y se pueden moldear para crear formas curvas, estantes o bañeras.

Limpiar el Tadelak es fácil. Solo se necesita agua y un paño suave para el mantenimiento diario. Pero si buscás una limpieza profunda basta con un jabón de oliva o jabón negro diluido. Esto no solo limpia, sino que mantiene la impermeabilidad de la cal.

¿Cuánto cuesta decorar el baño en Argentina? En el mercado argentino, el Tadelak es un material en tendencia y más caro que el microcemento porque requiere de una mano de obra especializada. La mano de obra por metro cuadrado terminado cuesta entre $70000 y $110000, mientras que el trabajo terminado en microcemento ronda los $25000 y los $45000.