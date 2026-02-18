La tendencia que transforma el hogar: crea una cocina abierta y multifuncional con un solo elemento

Una forma de convertir tu cocina en tu nuevo espacio favorito para charlar mientras preparás tus mejores platos.

Debido a que los hogares son cada vez más pequeños y hay que optimizar hasta el último rincón, ha surgido una tendencia que transforma por completo la manera en que organizamos los muebles. La arquitectura moderna prioriza la multifuncionalidad y los espacios fluidos que conectan a toda la casa.

Esta tendencia se conoce como cocina social o cocina abierta, y está conquistando muchos hogares. Por lo general, se ve a la cocina como un lugar para preparar alimentos, pero en el último tiempo se ha convertido en un espacio importante para la vida familiar y social, donde se cocina, come y conversa a la vez.

isla La clave de esta tendencia está en la incorporación de la isla. Shutterstock Los detalles de esta tendencia Por eso es que todas las cocinas cuentan con una isla central. Este elemento es clave porque funciona como zona de preparación, barra de desayuno y punto para reuniones. Además, se intenta seguir los mismos colores de la cocina y los materiales de los muebles para lograr una integración vistosa.

Esta tendencia es minimalista y tiene por objetivo la funcionalidad. El diseño de la isla tiene que tener líneas limpias y lugares para almacenamiento oculto, así las superficies se mantienen despejadas, pero no se desperdician centímetros que son clave en departamentos o casas pequeñas.