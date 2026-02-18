La tendencia que transforma el hogar: crea una cocina abierta y multifuncional con un solo elemento
Una forma de convertir tu cocina en tu nuevo espacio favorito para charlar mientras preparás tus mejores platos.
Debido a que los hogares son cada vez más pequeños y hay que optimizar hasta el último rincón, ha surgido una tendencia que transforma por completo la manera en que organizamos los muebles. La arquitectura moderna prioriza la multifuncionalidad y los espacios fluidos que conectan a toda la casa.
Esta tendencia se conoce como cocina social o cocina abierta, y está conquistando muchos hogares. Por lo general, se ve a la cocina como un lugar para preparar alimentos, pero en el último tiempo se ha convertido en un espacio importante para la vida familiar y social, donde se cocina, come y conversa a la vez.
Los detalles de esta tendencia
Por eso es que todas las cocinas cuentan con una isla central. Este elemento es clave porque funciona como zona de preparación, barra de desayuno y punto para reuniones. Además, se intenta seguir los mismos colores de la cocina y los materiales de los muebles para lograr una integración vistosa.
Esta tendencia es minimalista y tiene por objetivo la funcionalidad. El diseño de la isla tiene que tener líneas limpias y lugares para almacenamiento oculto, así las superficies se mantienen despejadas, pero no se desperdician centímetros que son clave en departamentos o casas pequeñas.
A la cocina se incorporan materiales naturales y cálidos para una sensación acogedora, dejando atrás las cocinas de tonos fríos que no invitaban a quedarse conversando. También se suman las piedras naturales, como el mármol, y los tonos tierras para potenciar esa sensación de tranquilidad.