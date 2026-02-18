Netflix: la miniserie con una historia oscura que combina poder, arte y lujo

Netflix agranda su catálogo con la incorporación de un thriller psicológico oscuro coreano. Por lo general, las producciones asiáticas presentan tramas románticas llenas de color y reflexiones, pero la nueva apuesta de la plataforma de streaming está llamando la atención entre los críticos y usuarios por su temática de terror.

Se trata de El arte de Sarah, una miniserie que nos acerca el mundo oscuro y lujoso del arte en Seúl. Todo comienza cuando Sarah Kim, la exitosa y glamurosa ejecutiva de una marca de lujo, es hallada muerta en una zona frecuentada por las personas más ricas de la región.

El arte de Sarah netflix 2 La serie de Netflix que acaba de aterrizar en la plataforma. Netflix. Pero, cuando los detectives comienzan a investigar, descubren que Sarah Kim nunca existió y que se trataba de una identidad construída sobre una red de mentiras. La serie nos sumerge en esta historia a través de saltos temporales para mostrarnos cómo la mujer escaló en la sociedad y los mensajes ocultos que dejó en las obras de arte que manejaba.

Los detalles de la serie El reparto es uno de los más destacados y cuenta con nombres como Shin Hye-sun (como Sarah Kim), Lee Joon-hyuk y Kim Jae-won. De hecho, Shin Hye-sun y Lee Joon-hyuk trabajan juntos en Stranger, y la química entre ellos fue tan buena que los fans pedían otra película o serie con ellos como protagonistas. Sin embargo, en El arte de Sarah tienen roles más enfrentados.

La crítica ha comparado a esta serie con Inventado a Anna y Parásitos, aunque reconocen un tono más sombrío. Uno de los aspectos más alabados es el de la fotografía porque aseguran que cada plano parece una pintura. Y a diferencia de otros programas, este thriller tiene un ritmo rápido que te deja enganchado.