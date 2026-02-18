Netflix: la miniserie con una historia oscura que combina poder, arte y lujo
Una serie que acaba de estrenar y tiene solo 8 episodios, ideal para marotonear.
Netflix agranda su catálogo con la incorporación de un thriller psicológico oscuro coreano. Por lo general, las producciones asiáticas presentan tramas románticas llenas de color y reflexiones, pero la nueva apuesta de la plataforma de streaming está llamando la atención entre los críticos y usuarios por su temática de terror.
Se trata de El arte de Sarah, una miniserie que nos acerca el mundo oscuro y lujoso del arte en Seúl. Todo comienza cuando Sarah Kim, la exitosa y glamurosa ejecutiva de una marca de lujo, es hallada muerta en una zona frecuentada por las personas más ricas de la región.
Pero, cuando los detectives comienzan a investigar, descubren que Sarah Kim nunca existió y que se trataba de una identidad construída sobre una red de mentiras. La serie nos sumerge en esta historia a través de saltos temporales para mostrarnos cómo la mujer escaló en la sociedad y los mensajes ocultos que dejó en las obras de arte que manejaba.
Los detalles de la serie
El reparto es uno de los más destacados y cuenta con nombres como Shin Hye-sun (como Sarah Kim), Lee Joon-hyuk y Kim Jae-won. De hecho, Shin Hye-sun y Lee Joon-hyuk trabajan juntos en Stranger, y la química entre ellos fue tan buena que los fans pedían otra película o serie con ellos como protagonistas. Sin embargo, en El arte de Sarah tienen roles más enfrentados.
La crítica ha comparado a esta serie con Inventado a Anna y Parásitos, aunque reconocen un tono más sombrío. Uno de los aspectos más alabados es el de la fotografía porque aseguran que cada plano parece una pintura. Y a diferencia de otros programas, este thriller tiene un ritmo rápido que te deja enganchado.
Sin dudas, El arte de Sarah es una serie que hay que ver porque te mantiene conectado pistas para determinar quién es Sarah y tiene una estética de “lujo silencioso” con un diseño de producción de gran deleite visual.