Las dos series de Netflix que todos están maratoneando y tienen pocos capítulos

La plataforma incorporó dos miniseries que prometen atrapar a los espectadores: un thriller familiar basado en una novela y el drama real del imperio Murdoch.

El catálogo de Netflix se renueva con dos series que prometen atrapar a los espectadores con historias inquietantes y de pocos capítulos, ideales para maratonear. Las propuestas recomendadas apuntan a diferentes públicos ya que una está basada en una novela bestseller y la otra está inspirada en la historia real de una de las familias más poderosas de los medios de Estados Unidos.

Una de los estrenos es Esa noche que llegó a Netflix el 13 de marzo. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Gillian McAllister, que se convirtió en un éxito de ventas, y en sus capítulos plantea una pregunta inquietante a sus espectadores: ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para proteger a tu hermana?

No te pierdas el tráiler de la nueva serie Embed - Esa Noche La historia presenta a Elena, la hermana menor, quien atropella a un hombre durante sus vacaciones en República Dominicana. Tras este hecho trágico, sus hermanas Paula y Cris deben tomar decisiones desesperadas para evitar que termine en prisión y que su bebé crezca sin madre.

Netflix también estrenó Dinastía: Los Murdoch, una serie ideal para los amantes de los dramas familiares. La producción está inspirada en la batalla entre los hijos de Rupert Murdoch por el control de su imperio mediático. Entre los medios que forman parte de esa disputa se encuentran The New York Post, Fox News, The Sun y The Wall Street Journal.