Cómo activar Netflix con una VPN: las 5 mejores opciones para este 2026

Muchos contenidos de Netflix están bloqueados por región, pero una buena VPN permite sortearlo. Repasamos los mejores VPNs en la plataforma de streaming.

Muchos usuarios de Netflix notan que el catálogo de la aplicación cambia según el país donde se encuentran. Por suerte, existe la posibilidad de usar una VPN para acceder a series que solo están disponibles en otros mercados. En esta nota analizamos qué herramientas permiten aprovechar al máximo cada cuenta personal.

La verdad que es un bajón pagar una suscripción y no poder ver lo que uno quiere. Las licencias de contenido están divididas por zonas geográficas y eso limita mucho las opciones. Por eso, contratar una VPN es una solución que muchos eligen para "viajar" virtualmente a Estados Unidos o Japón. El problema es que la empresa bloquea estos servicios casi todos los días. No cualquier programa anda bien con las plataformas de streaming.

VPN 4 Configurar una conexión privada permite acceder a todo el contenido de Netflix desde cualquier lugar. Shutterstock Por qué conviene usar una VPN con tu cuenta El gran beneficio de estas herramientas es la libertad. Según los datos del especialista Ramesh Reddy, servicios como NordVPN ofrecen más de 8.000 servidores en 118 países diferentes. Esto permite que el usuario elija una ubicación y desbloquee más de 16 bibliotecas distintas de contenido. Podés ver estrenos de Inglaterra o Canadá sin moverte del sillón. Además, estas aplicaciones modernas ya funcionan en Smart TV y consolas de juegos, así que no dependés solo de la computadora.

Otra cuestión fundamental es la seguridad de los datos. Estos programas ocultan tu dirección real y protegen tu privacidad mientras navegás. Es cierto que Netflix prohíbe el uso de estos túneles en sus términos de servicio, pero la realidad muestra que miles de personas los usan sin problemas graves. Lo importante es elegir una opción que no ralentice la conexión. Nadie quiere que la película se corte a la mitad por culpa del servidor.

Cómo desbloquear el catálogo de Netflix en 4K Si buscás calidad de imagen, NordVPN funciona bien porque usa el protocolo NordLynx. Este sistema es más veloz que el estándar tradicional y permite ver series en 4K UHD sin tirones. El precio ronda los 3,39 dólares por mes en el plan de dos años. Es un valor que se amortiza rápido si sos de mirar muchas películas internacionales. La plataforma de streaming corre fluida y el sistema permite conectar hasta diez dispositivos a la vez.