Netflix dejará de funcionar en varios modelos de Smart TV desde el 15 de marzo

El servicio de Netflix dejará de dar soporte a una larga lista de Smart TV con más de diez años de antigüedad. Esta medida se aplicará el 15 de marzo de 2026 y afectará a quienes tengan equipos lanzados antes del año 2015 que no soporten las nuevas exigencias de la plataforma.

Esta decisión busca mejorar la calidad de imagen y la seguridad de los datos de los usuarios. El problema es que los aparatos más viejos ya no tienen la memoria RAM o la potencia de procesamiento necesaria para mover las versiones actuales del sistema. Por eso, si tu televisor es de esa época, es probable que la app deje de abrir o no se pueda actualizar más.

La lista de los equipos afectados es bastante clara y toca a las marcas más conocidas del mercado. Entre los televisores que perderán la conexión están los Smart TV Samsung de la serie EOS fabricados entre 2012 y 2015. También entran en el corte los modelos de Panasonic y LG que salieron a la venta antes del año 2015.

Si tenés una tv Sony Bravia, revisa bien el número de modelo. Las series identificadas como KDL, XBR, W95 y X95 también dejarán de ser compatibles con la aplicación. Además, los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación se suman a este apagón tecnológico. No es un tema menor, porque mucha gente todavía usa estos equipos para ver sus series favoritas.

No solo las teles sufren este cambio; algunos celulares también quedan en el camino. Teléfonos como el Samsung Galaxy S5, el Motorola Moto X y el Sony Xperia M4 Aqua ya no podrán ejecutar Netflix . En el caso de los iPhone o iPad, el requisito mínimo ahora es tener instalado el sistema iOS 17 o superior para mantener la compatibilidad.

Para saber si tu equipo todavía sirve, tenés que ir al menú de "Ajustes" o "Acerca del dispositivo" y revisar la fecha de fabricación y la versión del software. Si descubrís que tu tele está en la lista negra, no hace falta que salgas corriendo a gastar en una pantalla nueva. Podés usar soluciones externas que se conectan por HDMI para seguir disfrutando de las películas.

Las mejores opciones para no perder el acceso son los dispositivos tipo "stick" como el Amazon Fire Stick, Roku, o incluso usar una consola de videojuegos conectada a internet. Estos aparatos traen sus propios sistemas actualizados y funcionan perfecto aunque la tele sea un modelo viejo.

Si tenés que elegir un camino, la opción más inteligente es comprar un dispositivo externo de streaming como un Roku o un Chromecast. Es mucho más barato que cambiar el televisor entero y te asegura que vas a tener las últimas funciones de seguridad y rendimiento por unos cuantos años más sin renegar.