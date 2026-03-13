Amazon Prime vs. Netflix: ¿Cuál de estos servicios de streaming es mejor en 2026?

La pelea por el mercado del streaming continúa. Analizamos los precios y el catálogo de Amazon Prime y Netflix para ver cuál conviene contratar hoy.

Elegir una plataforma de streaming para ver series y películas hoy es un dilema por la cantidad de opciones. El servicio de Amazon compite codo a codo con el gigante de la industria (Netflix) por el tiempo de los usuarios. Ambos ofrecen catálogos inmensos, pero sus modelos de negocio tienen diferencias muy marcadas.

Precios y planes de Netflix en el mercado local Netflix sigue como líder en cantidad de suscriptores, pero el bolsillo de los argentinos siente el peso de sus tarifas. Hoy ofrece tres planes: Básico, Estándar y Premium. El problema es que si querés ver contenido en 4K, tenés que pagar el plan más caro sí o sí.

Netflix precios Precio en Argentina de los tres planes de Netflix: Básico, Estándar y Premium Netflix A pesar de los aumentos, esta aplicación tiene la mejor tecnología de reproducción. Es raro que se trabe o que la imagen se vea mal, incluso si tu internet es lento. Su algoritmo para recomendar contenidos es muy preciso y siempre encontrás algo para ver rápido. Muchos usuarios se quejan del precio, pero se quedan por la comodidad de una interfaz que no falla.

El catálogo y los beneficios extra de Amazon Prime La propuesta de Amazon Prime es distinta porque no es solo una plataforma de video. Cuando pagás la suscripción, también tenés envíos gratis en la tienda y acceso a música. Sale mucho menos que su competencia directa. Lo que sí cambió hace poco es la llegada de los anuncios. Ahora, si no querés ver publicidad en medio de tus series, tenés que pagar un adicional pequeño cada mes.

Amazon Prime Amazon Prime Video: precio del plan básico. Amazon En cuanto al contenido, el servicio mejoró un montón. Tiene series propias que son un éxito mundial y también integra una tienda donde podés alquilar películas que recién salieron del cine. Esta mezcla de suscripción y alquiler no le gusta a todo el mundo, pero permite tener estrenos antes que nadie. La app no es tan fluida como la de su rival, pero cumple bien su función en casi cualquier televisor o celular.