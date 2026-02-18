Netflix: la película basada en hechos reales que no te dejará pestañear

Netflix posee brillantes títulos dentro de su gran catálogo. Aquí te recomendamos una película basada en hechos reales: El arma del engaño.

Aquí te dejamos una joya que está en Netflix y que no te dejará ni pestañear. Se llama El arma del engaño (Operation Mincemeat) y es una película dramática inspirada en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial. Está basada en la exitosa operación de engaño británica llamada también Operation Mincemeat, que tuvo lugar en 1943.

La historia gira en torno a dos oficiales de inteligencia británicos, Ewen Montagu y Charles Cholmondeley, quienes idearon un plan extraño pero eficaz para confundir a la Alemania nazi sobre los planes de invasión aliados.

El plan consistió en obtener el cuerpo de un hombre muerto, disfrazarlo como un oficial del ejército británico llamado Major William Martin y colocarle documentos falsos en el bolso con información supuestamente confidencial.

Ese cadáver fue dejado en aguas cercanas a la costa de España, donde se esperaba que las autoridades neutrales lo encontraran. Los documentos apuntaban a un ataque aliado en Grecia en lugar de la real invasión a Sicilia, que era el objetivo principal de los aliados.

Como se planeó, los alemanes interceptaron la información y movieron tropas para defender Grecia y Sardinia, lo que dejó Sicilia menos defendida cuando los aliados finalmente atacaron en julio de 1943.