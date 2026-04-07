La serie de Netflix que nadie esperaba: una historia de crimen que genera polémica

Una historia sobre abogados japoneses y criminales que está dando de qué hablar y tiene pocos episodios.

Netflix estrena una serie perfecta para marotenar con pocos capítulos y una trama atrapante. Pero lo que está dando de qué hablar es su personaje lleno de grises y situaciones a la que se enfrenta.

Los pecados de Kujo sigue a Taiza Kujo, un profesional que se mueve por fuera de las normas sociales y se especializa en defender a clientes que nadie más quiere representar. Desde miembros de la Yakuza hasta criminales con causas complejas, su trabajo consiste en ganar, incluso en los escenarios más difíciles. Para lograrlo, Kujo y su colega recurren a vacíos legales y métodos poco convencionales, lo que pone constantemente en tensión los límites entre la legalidad y la ética.

Un drama legal que rompe con lo clásico A diferencia de otras producciones del género, esta historia no se centra en los tribunales, sino en todo lo que ocurre por fuera: negociaciones, acuerdos y consecuencias que rara vez se ven en pantalla. El resultado es un thriller psicológico donde la tensión se construye a partir de dilemas morales y del peligro que representan los propios clientes.

los pecados de kujo La serie de Netflix que estrenó en abril. Archivo. Uno de los puntos más comentados es su personaje principal. Kujo no es un héroe ni un villano, sino un pragmático que se mueve en una escala de grises. A través de sus decisiones, la historia expone desigualdades, corrupción y los límites del sistema judicial en la sociedad contemporánea.

Por qué todos están hablando de esta serie Los usuarios destacan su tono oscuro y su realismo para mostrar el lado menos visible de la justicia. Además, su enfoque la diferencia de otros dramas legales tradicionales. Por su estilo, muchos la comparan con producciones como Better Call Saul o Anti Hero, aunque con una mirada más cruda y directa.