La nueva tendencia para el jardín: sustentable, sin césped y con una inspiración colonial

Una forma de gastar menos, ahorrar agua y fomentar la coenxión con la naturaleza. Todos los detalles para renovar tu jardín aquí.

Hay una tendencia que está conquistando cientos de jardines, sobre todo de algunos famosos como Zaira Nara. Muchos buscan una mayor conexión con la naturaleza, por lo que prefieren un exterior sustentable, sin césped y repleto de árboles que den sombra para pasar las jornadas de calor del verano.

Al parecer, el verde uniforme de los patios se acabó y ahora apuestan por un espacio que requiera de poco mantenimiento que prioriza lo orgánico y reduce considerablemente el consumo de agua. Algunos deciden agregar pasto o césped, pero solo en una pequeña porción.

jardin-sin-cesped-p La tendencia que pisa fuerte en el jardín y ahorra gastos. Archivo. Ideas para sumarte a esta tendencia Si querés agregar algo verde, es recomendable plantar arbustos o pequelas plantas que resistan la temperatura y las condiciones de la tierra de tu zona. Hoy, los paisajes naturales han ganado terreno frente a esos jardines perfectos que parecen sacados de una película. por lo que mientras más respetes la flora cercana, mejor quedará tu jardín.

Algunos agregan piletas y siguen una estética colonial minimalista. Las paredes de las piletas se pintan de blanco y tienen una textura arenosa que se adaptan muy bien a la tendencia del patio. Pero si querés una decoración moderna también podés sumar faroles exteriores con luces cálidas.