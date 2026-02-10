Decoración con naturaleza: cinco plantas de interior que aportan volumen y personalidad todo el año

Hay rincones que se sienten correctos, pero les falta algo. Un living demasiado neutro, una oficina prolija sin calidez o un pasillo amplio pueden cambiar con un solo gesto: plantas de interior de hojas grandes. No es solo estética.

Ese volumen verde suaviza líneas, aporta frescura y genera una sensación de confort que se nota apenas se entra. La clave está en elegir especies que toleren la vida bajo techo y entender dos reglas básicas: luz adecuada y riego medido. Con eso, el follaje se mantiene sano y el ambiente gana identidad durante todo el año.

Monstera deliciosa: tropical y resistente La Monstera deliciosa se volvió un clásico por una razón simple: sus hojas grandes y recortadas llenan el espacio con un aire tropical que funciona en casas y también en espacios de trabajo. Tiene crecimiento expansivo y se luce más en ambientes amplios con buena claridad. Para que se mantenga firme, lo ideal es ubicarla con mucha luz, pero sin sol directo, porque puede marcar o quemar el follaje. En el riego conviene ser prudente: mejor esperar a que la parte superior del sustrato se note seca antes de volver a aportar agua. Suele tolerar mejor un olvido puntual que el exceso. Y un detalle que suma: limpiar las hojas de vez en cuando ayuda a que respiren mejor y conserven brillo.

El Ficus lyrata impone presencia por la forma de sus hojas, grandes, firmes y con bordes ondulados que recuerdan a un violín. Es de esas plantas que ordenan visualmente un ambiente y funcionan perfecto en una esquina luminosa, donde pueda crecer en altura sin estorbar. Necesita luz intensa, aunque filtrada, y se lleva mal con el sol de lleno. El riego debe ser constante, pero sin encharcar: suelo apenas húmedo, no empapado. También es una especie sensible a cambios: no disfruta que la muevan de lugar ni las corrientes de aire. Para que crezca pareja, un truco simple es girar la maceta cada cierto tiempo, así no se inclina buscando la ventana.

Este es el truco de jardinería secreto para reproducir la monstera con éxito Foto: Pexels Foto: Pexels Ave del paraíso y Alocasia: impacto visual alto Si la idea es que el verde sea protagonista, la Strelitzia, conocida como Ave del paraíso, tiene un efecto inmediato. Sus hojas largas, erguidas y de aspecto casi palmero le dan altura y movimiento a cualquier interior. Pide mucha luz natural y se beneficia de estar cerca de una ventana. Al principio suele requerir riegos más frecuentes, aunque siempre conviene dejar que el sustrato se seque levemente entre uno y otro. Tolera mejor el calor que el frío y responde bien en ambientes amplios y ventilados. Con paciencia y condiciones adecuadas, incluso puede florecer.