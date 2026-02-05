No la tires todavía: el protocolo de emergencia casero para resucitar una planta que parece muerta
En el mundo de la jardinería hay muchas opciones antes de descartar una planta. Hay que prestar atención a ciertas cosas para ayudarlas.
A veces las plantas se marchitan y muchos creen que se secaron y terminan dándose por perdidas. Sin embargo, los expertos en jardinería señalan que las apariencias engañan y a veces solo están sufriendo un momento de estrés muy severo.
Jardinería
Antes de rendirse con una planta hay que tratar de aplicar un protocolo de emergencia para intentar salvarlas. En primer lugar, hay que ignorar las hojas y enfocarse en el corazón de la planta que es la raíz. Sacarla de la maceta con cuidado para observar el estado.
En el caso de que las raíces estén firmes y de color claro, blanco o beige, significa que la planta todavía tiene energía para recuperarse. En cambio, si se ven negras o tienen mal olor es un síntoma de exceso de agua y podredumbre. En ese caso con una tijera desinfectada se corta lo podrido y se conserva lo sano.
Muchos cometen el error de inundar una planta enferma pensando que así la "animarán", pero es una decisión desacertada. Solamente hay que regar cuando el sustrato lo pide. No añadir agua de más. Asegurarse también de un buen drenaje, la maceta debe tener agujeros de salida porque el agua estancada es el peor asesino.
Por otra parte, una planta estresada no tolera cambios bruscos ni sol directo fuerte, que puede terminar de quemarla. Deben buscar un lugar con luz brillante, pero indirecta. No mudarla constantemente porque necesitan tiempo para adaptarse.
Para que la planta se sane debe dejar de gastar energía en partes inútiles. Hay que eliminar las partes de las hojas secas, amarillas o dañadas. Si la tierra está dura como una piedra hay que cambiarla por una mezcla suelta.
Un error común es aplicar fertilizante a una planta débil para "nutrirla". Esto puede quemar las raíces que están intentando sanar. No hay que fertilizar hasta ver los primeros signos de recuperación.