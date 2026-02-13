La Plata: detuvieron a un hombre acusado de ofrecer caramelos a una nena desde una camioneta

Un hombre de 37 años fue detenido en La Plata luego de que vecinos denunciaran que ofrecía caramelos a una nena de 7 años desde una camioneta . El hecho ocurrió en la calle 523 entre 141 y 142, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia del sospechoso, identificado como Mauro Ezequiel Moyano Leonardo.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa una camioneta Chevrolet Tracker blanca que se detiene junto a la vereda. Desde el asiento del conductor, el hombre le ofrece caramelos a la menor, que se encontraba frente a su vivienda.

Al advertir la situación, la niña ingresó de inmediato a su casa y dio aviso a sus familiares. A partir de esa comunicación, se realizó el primer llamado al 911 que derivó en la intervención policial.

Minutos después, se registró una segunda comunicación al sistema de emergencias. En esa oportunidad, denunciaron que un vehículo con características similares había intentado acercarse a otro menor en la calle 134 entre 41 y 42. Hasta el momento, la Policía no logró identificar al autor de este segundo llamado ni confirmar si se trató del mismo conductor.

Ante la denuncia inicial, personal del Grupo Táctico Operativo de la zona y efectivos de la Comisaría 14ta iniciaron un operativo para localizar al titular del rodado. A partir de los datos recabados, identificaron al propietario y se dirigieron a su domicilio.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron la camioneta estacionada frente a la vivienda. En un primer momento, Moyano atendió desde el interior del inmueble, aunque luego se negó a salir. Los efectivos verificaron mediante los registros fílmicos que se trataba del mismo hombre que conducía el vehículo involucrado en el episodio denunciado.

La causa quedó a cargo del fiscal Dr. Almirón, titular de la UFI N.° 8 de La Plata, quien dispuso notificar al sospechoso de la formación de la causa por averiguación de ilícito. Además, ordenó la confección de un acta con fotografías del rodado.

Horas más tarde, el acusado se presentó en la seccional policial. Tras evaluar las actuaciones, el fiscal ordenó su detención y solicitó que tanto el imputado como las diligencias realizadas sean remitidas a primera audiencia este viernes. La investigación continúa para determinar si existieron otros episodios similares en la zona.