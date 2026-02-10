Avellaneda: un policía intentaba recuperar una camioneta robada y lo atropellaron

El hecho ocurrió este lunes en Villa Dominico, partido de Avellaneda. Por el hecho fueron detenidos dos jóvenes, de 21 y 19 años.

Un impactante hecho ocurrió este lunes en Villa Dominico, partido de Avellaneda. Se trata de la muerte de un sargento de policía tras haber sido atropellado por un grupo de ladrones a quienes estaba persiguiendo.

Todo comenzó con la denuncia por el robo de una Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes. A partir del aviso, distintos móviles de la Policía Bonaerense iniciaron un operativo de búsqueda para localizar a los sospechosos que escapaban a bordo del rodado.

Uno de los agentes que respondió al llamado fue Alejandro Núñez, sargento de la División Motorizada de la Policía Bonaerense. El efectivo logró detectar la camioneta robada y dio inicio a la persecución, que se extendió por más de siete kilómetros.

Así fue la persecución en Avellaneda que terminó con la vida del policía El seguimiento se desarrolló desde el lugar del asalto hasta el cruce de la avenida Manuel Belgrano y Pierres, en la localidad de Villa Domínico. Según información recabada por los investigadores, al llegar a esa intersección, los delincuentes impactaron de frente contra la moto conducida por Núñez. Como consecuencia del choque, el sargento falleció en el lugar. Personal médico constató la muerte minutos después.

Avellaneda Muerte Policia Persecucion Tras el impacto, los sospechosos continuaron algunos metros hasta detener la marcha. Los efectivos que participaban del operativo arribaron a la escena y desplegaron un perímetro de seguridad. En ese contexto se produjo un enfrentamiento armado. Uno de los presuntos ladrones resultó herido en un brazo y fue trasladado al Hospital Presidente Perón, donde recibió atención médica bajo custodia policial.