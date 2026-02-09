Golpe comando en el sur de Italia: falso control policial, explosión y robo millonario a un camión de caudales

Ladrones encubiertos interceptaron a un camión de caudales en la autopista que une Lecce con Brindisi, en el sur de Italia, robaron y escaparon.

Este lunes por la mañana, decenas de personas fueron testigos de un robo de película en el sur de Italia. Un grupo armado emboscó a un camión blindado de transporte de caudales en plena ruta, lo asaltaron y escaparon con un millonario botín en sus manos.

Según informó el medio italiano La Repubblica, el golpe comando tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes, en la ruta estatal 613, en el tramo que une Lecce con Brindisi, cerca de la localidad de Squinzano de la Puglia italiana.

Decenas de conductores que circulaban por la zona fueron testigos del siniestro y uno de ellos registró el robo y lo compartió en redes sociales. Fue un transportista que viajaba en sentido contrario quien grabó el video en el que se escucha -en italiano- su advertencia sobre el robo del vehículo, seguida por una explosión que interrumpió el registro. "¡Guarda, guarda! Hanno rubato il furgone (Mirá, mirá, robaron el camión)", se lo escucha decir al hombre.

Mirá el video del golpe comando en Italia Robo de película en Italia De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, los delincuentes ejecutaron un bloqueo con dos vehículos: una camioneta y un camión. Enseguida, embistieron esas unidades y luego las incendiaron para cerrar el paso en ambos carriles y, así, impedir la llegada de patrullas. Con el tránsito de la ruta interrumpido, el grupo rodeó al camión de caudales y al auto de custodia.

Como si fuera poco, los asaltantes usaron autos policiales camuflados para montar un falso operativo. Tras obligar a detenerse a los vehículos de seguridad, los falsos agentes interceptaron al personal y lo redujeron. En ese punto, varios integrantes del grupo salieron encapuchados, vestidos de negro y con armas largas.