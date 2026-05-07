Es mendocino, se lesionó, salió campeón en Italia y ahora irá por otro sueño mundialista

Agustín Loser sigue escribiendo una historia enorme para el deporte mendocino. El central nacido en General Alvear dejó atrás una dura lesión en su rodilla derecha, volvió a las canchas en gran nivel y acaba de consagrarse campeón de la Superliga de Italia con el Perugia, uno de los equipos más poderosos del mundo.

El mendocino atravesó meses complicados luego de sufrir una lesión de meniscos durante un encuentro de Champions League ante el CZU Praha de República Checa. Tras ser intervenido quirúrgicamente, comenzó un largo proceso de recuperación que finalmente tuvo un cierre soñado.

Loser reapareció en las finales del campeonato italiano y fue determinante para que Perugia venciera a Lube Civitanova y levantara el Scudetto, uno de los títulos más importantes del vóley europeo.

El alvearense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En la última temporada también conquistó la Champions League y el Mundial de Clubes con el conjunto italiano, consolidándose como una de las grandes figuras argentinas de la disciplina.

Pero los desafíos para el capitán argentino recién comienzan. Tras recuperarse físicamente y volver a competir al máximo nivel, Loser volverá a ponerse la camiseta albiceleste para disputar la Liga de las Naciones y luego encarar una nueva cita mundialista con la Selección argentina.

Con apenas 28 años, el mendocino ya se transformó en uno de los grandes referentes del vóley nacional y continúa dejando a Mendoza en lo más alto del deporte internacional.