Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para el Clan Sena
La jueza dictó el fallo contra el Clan Sena, tras el veredicto unánime del jurado popular por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Este martes, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, llevó a cabo la lectura de las sentencias contra los integrantes del denominado Clan Sena, luego del veredicto emitido por el jurado popular.
El pasado sábado 15 de noviembre, los doce integrantes del jurado declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski. En tanto, Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron hallados responsables como partícipes necesarios en el crimen que conmocionó a la provincia de Chaco y al país.
Finalmente, la magistrada dictó la prisión perpetua para César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, marcando el cierre del proceso judicial del caso de uno de los femicidios más resonantes de los últimos años.