Cecilia Strzyzowski

Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para el Clan Sena

La jueza dictó el fallo contra el Clan Sena, tras el veredicto unánime del jurado popular por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

César Sena y Cecilia Strzyzowski tenían una complicada relación.

Este martes, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, llevó a cabo la lectura de las sentencias contra los integrantes del denominado Clan Sena, luego del veredicto emitido por el jurado popular.

El pasado sábado 15 de noviembre, los doce integrantes del jurado declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski. En tanto, Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron hallados responsables como partícipes necesarios en el crimen que conmocionó a la provincia de Chaco y al país.

Finalmente, la magistrada dictó la prisión perpetua para César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, marcando el cierre del proceso judicial del caso de uno de los femicidios más resonantes de los últimos años.

Se conocieron las penas para el Clan Sena

La jueza Dolly Fernández sentenció la prisión perpetua para Cesar Mario Alejandro Sena, por ser el autor penalmente responsable por el delito de femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

Emerenciano Sena también fue condenado a prisión perpetua por ser declarado partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

Marcela Verónica Acuña fue declarada culpable como participe primario, penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, por lo que la jueza la sentenció a prisión perpetua.

En el caso de José Gustavo Obregón, quien fue declarado autor responsable del delito de encubrimiento agravado, la jueza dictó la pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva.

Por su parte, Fabiana Cecilia González, quien fue declarada culpable por el delito de encubrimiento agravado, deberá cumplir la pena de 5 años de prisión efectiva.

Griselda Reinoso fue absuelta de culpa y cargo del delito de encubrimiento agravado.

Finalmente, Gustavo Melgarejo, declarado responsable del delito de encubrimiento simple, deberá cumplir la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso. Asimismo, la magistrada dictó una serie de reglas de conducta que Melgarejo deberá acatar durante los próximos tres años:

  • Fijar residencia de la que no podrá ausentarse sin la autorización previa del tribunal.

  • Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de la ingesta de bebidas alcohólicas.

  • No cometer nuevos delitos.

Comenzó la audiencia y darán a conocer las penas para el Clan Sena

Cuál es la pena que podría recibir el Clan Sena

El clan Sena, cada vez más complicado Foto: Facebook
César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña podrían recibir la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

