Caso Cecilia Strzyzowski: perpetua para el Clan Sena

Se conocieron las penas para el Clan Sena

La jueza Dolly Fernández sentenció la prisión perpetua para Cesar Mario Alejandro Sena, por ser el autor penalmente responsable por el delito de femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

Emerenciano Sena también fue condenado a prisión perpetua por ser declarado partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

Marcela Verónica Acuña fue declarada culpable como participe primario, penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, por lo que la jueza la sentenció a prisión perpetua.

En el caso de José Gustavo Obregón, quien fue declarado autor responsable del delito de encubrimiento agravado, la jueza dictó la pena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva.

Por su parte, Fabiana Cecilia González, quien fue declarada culpable por el delito de encubrimiento agravado, deberá cumplir la pena de 5 años de prisión efectiva.

Griselda Reinoso fue absuelta de culpa y cargo del delito de encubrimiento agravado.

Finalmente, Gustavo Melgarejo, declarado responsable del delito de encubrimiento simple, deberá cumplir la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso. Asimismo, la magistrada dictó una serie de reglas de conducta que Melgarejo deberá acatar durante los próximos tres años: