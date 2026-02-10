Se incendió un despacho en el Senado de la Nación: a quién pertenece

El foco ígneo se originó por una pava eléctrica que quedó enchufada dentro del despacho de la senadora.

El siniestro ocurrió en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación.

Un incendio generó preocupación en el Senado de la Nación, donde el despacho de una senadora se prendió fuego. El incidente fue controlado rápidamente por el cuerpo de Bomberos de la Policía Federal.

Este martes por la mañana, se incendió la oficina de la senadora Andrea Cristina, representante del PRO por Chubut. Según trascendió, el foco ígneo se originó por una pava eléctrica que quedó enchufada dentro del despacho.

Inmediatamente, los Bomberos intervinieron y controlaron el fuego. Afortunadamente, el resto del edificio no sufrió ningún daño. Sin embargo, dos mujeres de 44 años y un joven de 19 resultaron intoxicados con monóxido de carbono.