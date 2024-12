Quiénes son los senadores que votaron en contra de la expulsión de Kueider

Finalmente el Senado de la Nación decidió expulsar del Congreso al legislador Edgardo Kueider por 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención. De esta manera, el legislador detenido en Paraguay ya no formará parte de la Cámara Alta y será reemplazado por la camporista Estefanía Cora.

Unión por la Patria es el bloque que impulsó la expulsión, mientras que el oficialismo y los bloques dialoguistas intentaron promover una suspensión hasta el 1° de marzo para evitar que su banca caiga en manos de una dirigente de La Cámpora. Finalmente, tanto senadores del La Libertad Avanza como la mayoría de los dialoguistas acompañaron a UxP.

Finalmente, tan solo cinco senadores optaron por votar en contra de la expulsión. Cuatro son del PRO, y uno de UCR. El Senador Maximiliano Abad es el radical que votó en contra. El bonaerense se enfrenta a Martín Lousteau por el manejo del partido en la provincia.

Los otros cuatro senadores son del PRO. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero, la chubutense Andrea Marcela Cristina, Alfredo Luis De Angeli de Entre Ríos (misma provincia que Edgardo Kueider), y Enrique Martín Goerling Lara de la provincia de Misiones.

Así quedó la votación en el Senado

"A Kueider lo vamos a sacar a patadas siguiendo el debido proceso", le expresó Álvarez Rivero a MDZ.

Este medio también se comunicó con Goerling Lara. El senador argumentó que el bloque comprendía que la suspensión de Kueider era la "mejor opción" ya que "cumplía el objetivo de sacarlo del Senado, dejarlo a disposición de la Justicia, sin goce de sueldo, sin fueros" por un lado.

Al mismo tiempo, se evitaba que "el kirchnerismo gane una banca". "Eso es lo que le importaba al kirchnerismo, agregar una banca de la camporista de Entre Ríos, por eso la aceleridad", acusó.

Alfredo Luis de Angeli, uno de los senadores que votó en contra de la expulsión de Edgardo Kueider

"El objetivo era que Kueider no esté, y de una u otra forma lo hubiésemos logrado, y eso es lo positivo", volvió a insistir.

En la previa, los senadores de La Libertad Avanza habían anticipado que acompañarían al PRO con el voto negativo, pero en medio de la sesión el bloque se dió vuelta y votó por la expulsión del entrerriano. "A último momento contaron que no tenían los votos para bloquear la expulsión", y que por eso cambiaron el voto, explicó Goerling Lara. "Bien no me lo tomo", confesó.

Más temprano, el bloque del PRO habían envido un mensaje explicando que desde la Mesa Ejecutiva del partido se ha tomado la decisión de "plantear la suspensión sin goce de sueldo y el desafuero" del senador envuelto en la polémica, hasta el momento que se finalice el proceso judicial en su contra.

"Continuaremos trabajando con firmeza para defender los valores de la justicia y la responsabilidad pública", finalizó el mensaje del PRO.