Se incendió un micro en el Acceso Este: tránsito liberado
Un colectivo de la empresa Dicetours se incendió este martes en Acceso Este y Arenales.
Un micro de la empresa Dicetours se incendió este martes pasadas las 7:30 en Acceso Este y Arenales. Según el conductor, comenzó a salir humo del tablero tras una falla lo que ocasionó el incendio. El vehículo venía de Rivadavia y estaba lleno. Por suerte alcanzaron a bajar todos y no hay heridos. Tras el accidente hubo corte total, pero ya hay tránsito liberado.
Los mismos pasajeros fueron los encargados de llamar al 911 alertando de la situación. Si bien al principio la desesperación hizo que mucha gente se agolpara sobre las puertas, los pasajeros pudieron salir y no se han reportado heridos.
Los Bomberos Voluntarios de Guaymallén llegaron al lugar a los pocos minutos y apagaron las llamas. La unidad quedó completamente destrozada.