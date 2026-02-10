Se incendió un micro en el Acceso Este: tránsito liberado

Un micro de la empresa Dicetours se incendió este martes pasadas las 7:30 en Acceso Este y Arenales. Según el conductor, comenzó a salir humo del tablero tras una falla lo que ocasionó el incendio. El vehículo venía de Rivadavia y estaba lleno. Por suerte alcanzaron a bajar todos y no hay heridos. Tras el accidente hubo corte total, pero ya hay tránsito liberado.