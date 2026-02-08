Un incendio en Paraguay consumió más de 50 hectáreas cerca del límite con Argentina

Según reportó el Ministerio de Defensa de Paraguay, el incendio se produjo en el departamento Presidente Hayes.

El incendio es cubierto por personal de la Fuerza Aérea de Paraguay.

Un incendio consume este domingo una amplia zona del chaco en Paraguay, en una localidad fronteriza con Argentina. Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas fatales o daños materiales. Serían unas 50 hectáreas las afectadas por las llamas.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Paraguay, que combate las llamas con personal de infantería y de la Fuerza Aérea, las llamas afectan unas 50 hectáreas de la finca agropecuaria Santa Rita, ubicada en el departamento Presidente Hayes, limítrofe con Argentina, al oeste de Asunción.

incendio-paraguay-432653 Además de los efectivos militares, una partida del Cuerpo de Bomberos del departamento de Concepción, cercano a Presidente Hayes, toma parte de las labores de extinción del fuego.

En la jornada de este sábado, tres focos de incendio consumieron cerca de 30 hectáreas de vegetación en la misma zona, mientras el pasado jueves otras 170 hectáreas ardieron producto de 18 puntos de fuego, según reportó el Instituto Forestal Nacional del Paraguay (Infona).

incendio-paraguay-4326653 El ministro de Defensa del país, Óscar González, dijo el sábado que los incendios de esta última semana pudieron ser provocados, aunque no presentó pruebas de ello.