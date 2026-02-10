Un camión sufrió un principio de incendio en ruta 7 y activó un operativo de emergencia
El conductor del camión fue asistido por personal de salud y el tránsito debió ser desviado de manera preventiva.
Un camión protagonizó un principio de incendio este lunes por la noche en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.230, en el sector conocido como Curva de Soberanía, en alta montaña. El hecho generó un importante operativo de emergencia y obligó a implementar desvíos preventivos en la circulación.
Según informó Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata, el chofer fue asistido por una ambulancia en el lugar y se encontraba fuera de peligro. En paralelo, personal especializado trabajó para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran al resto del vehículo o afectaran a otros rodados.
Te Podría Interesar
Operativo de emergencia en ruta 7
Como medida de seguridad, se realizó un bypass en la traza principal, mientras efectivos de Gendarmería Nacional ordenaban el tránsito y solicitaban extrema precaución a quienes circulaban por el corredor internacional.
Las autoridades recomendaron a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y mantenerse informados sobre el estado de la ruta, especialmente en sectores de alta montaña donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.