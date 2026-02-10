Un camión sufrió un principio de incendio en ruta 7 y activó un operativo de emergencia

El conductor del camión fue asistido por personal de salud y el tránsito debió ser desviado de manera preventiva.

El operativo se desplegó en el kilómetro 1.230 de la Ruta Nacional 7.

Un camión protagonizó un principio de incendio este lunes por la noche en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.230, en el sector conocido como Curva de Soberanía, en alta montaña. El hecho generó un importante operativo de emergencia y obligó a implementar desvíos preventivos en la circulación.

Según informó Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata, el chofer fue asistido por una ambulancia en el lugar y se encontraba fuera de peligro. En paralelo, personal especializado trabajó para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran al resto del vehículo o afectaran a otros rodados.

Operativo de emergencia en ruta 7 Como medida de seguridad, se realizó un bypass en la traza principal, mientras efectivos de Gendarmería Nacional ordenaban el tránsito y solicitaban extrema precaución a quienes circulaban por el corredor internacional.