Militar argentino fue interceptado en Los Libertadores con municiones sin declarar

El uniformado quedó imputado por contrabando y posesión ilegal de explosivos, aunque continuará el proceso judicial en libertad.

Un integrante del Ejército Argentino fue aprehendido en el complejo fronterizo Los Libertadores luego de que autoridades chilenas detectaran municiones de mortero durante un control vehicular al momento de su ingreso al país desde Mendoza.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público citados por Los Andes Online (Chile), el hecho se produjo el domingo por la mañana, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas realizaron una inspección de rutina y encontraron dos proyectiles almacenados en una caja metálica, sin haber sido declarados.

Las municiones fueron valuadas en $272.000, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente y derivó en la intervención inmediata de personal especializado de Carabineros.

Investigación judicial y situación procesal Por disposición del fiscal de turno, efectivos del GOPE se trasladaron al lugar para asegurar la evidencia, mientras que el militar, identificado con las iniciales C.D.M. y de 39 años, quedó detenido y fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.