Militar argentino fue interceptado en Los Libertadores con municiones sin declarar
El uniformado quedó imputado por contrabando y posesión ilegal de explosivos, aunque continuará el proceso judicial en libertad.
Un integrante del Ejército Argentino fue aprehendido en el complejo fronterizo Los Libertadores luego de que autoridades chilenas detectaran municiones de mortero durante un control vehicular al momento de su ingreso al país desde Mendoza.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público citados por Los Andes Online (Chile), el hecho se produjo el domingo por la mañana, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas realizaron una inspección de rutina y encontraron dos proyectiles almacenados en una caja metálica, sin haber sido declarados.
Las municiones fueron valuadas en $272.000, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente y derivó en la intervención inmediata de personal especializado de Carabineros.
Investigación judicial y situación procesal
Por disposición del fiscal de turno, efectivos del GOPE se trasladaron al lugar para asegurar la evidencia, mientras que el militar, identificado con las iniciales C.D.M. y de 39 años, quedó detenido y fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.
En la audiencia, el fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por contrabando y tenencia ilegal de explosivos. La jueza Valeria Crosa Chiappe estableció como única medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación. Tras la resolución, el imputado fue liberado.