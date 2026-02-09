Un niño de 11 años robando, armas secuestradas y una moto recuperada, el saldo de operativos en Las Heras

Una serie de procedimientos dejó malvivientes detenidos , armas secuestradas y una moto robada recuperada a lo largo del último fin de semana en Las Heras . Fue durante controles preventivos en la vía pública, a través de los cuales se esclarecieron diferentes situaciones delictivas.

Como saldo de los procedimientos, tres menores de edad fueron atrapados en distintos hechos, entre ellos un niño de 11 años sospechado por un asalto .

En orden cronológico, el primero de los operativos tuvo lugar alrededor de las 13.30 del viernes cuando policías tomaron conocimiento sobre un asalto armado en el cruce de calles Olascoaga y Tres de Febrero , en el que dos delincuentes le robaron dinero en efectivo a la víctima.

Frente a eso, se realizó un patrullaje en busca de los sospechosos y lograron dar con uno de ellos, identificado como Martín Alejandro Suárez Maravilla (25), en un descampado ubicado entre calles Armada Argentina y Azcuénaga , a bordo de una bicicleta playera y con una réplica de arma de fuego en su poder.

En tanto, el otro presunto autor, un chico que recientemente había cumplido 11 años, fue interceptado por los efectivos en calle Azcuénaga y le secuestraron 20 mil pesos en efectivo.

La bicicleta en la que se movilizaba el malviviente detenido.

Tras eso, el mayor fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 y el menor de edad fue entregado a sus padres.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 18.05.22 El dinero sustraído a la víctima del asalto. Gentileza.

Dos menores cayeron con armas

Horas más tarde, ese mismo día, otros menores de edad protagonizaron un procedimiento policial. Fue alrededor de las 17, cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) alertó sobre dos sospechosos que fueron sorprendidos con armas dentro de una ferretería de calles José María Godoy y Perú.

Aparentemente, los uniformados detectaron a los adolescentes, de 13 y 14 años, trasladando un morral, por lo que intentaron entrevistarlos. No obstante, al notar la presencia de los efectivos, los sujetos ingresaron al mencionado comercio.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 19.26.05 Los elementos secuestrados a los menores. Gentileza.

Una vez en el interior, los interceptaron y constataron que uno de ellos tenía un arma tumbera entre sus prendas. En tanto, el otro llevaba un morral con un revólver calibre 32 sin municiones, otra arma de fabricación casera y una manopla negra, detallaron las fuentes policiales.

Al tratarse de menores inimputables, ambos fueron trasladados en calidad de guarda a la Comisaría 16°, donde posteriormente fueron restituidos a sus progenitores.

Moto recuperada en poco tiempo

Por último, durante la noche del sábado un comerciante, de 55 años, denunció que había dejado su moto Benelli 502cc roja estacionada fuera de su local de calles San Martín y Lisandro de la Torre.

Pasadas las 21.30, cuando salió de trabajar, descubrió que había sustraído el rodado y observó a través de las cámaras de seguridad de su negocio que los autores se movilizaban en una Honda Wave roja, quienes pasaron en tres oportunidades frente al lugar antes de perpetrar el robo.

Además, agregó que uno de los sujetos vestía remera azul, bermuda negra y zapatillas negras y que descendió de la moto en la que se movilizaba junto a su cómplice, para luego romper el trabamanubrio de la Benelli y violentar el tambor de arranque. Acto seguido, ambos se dieron a la fuga en los dos vehículos, en dirección al norte.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 19.33.50 La moto Benelli que fue recuperada por personal policial. Gentileza.

Frente a eso, se realizó un operativo en conjunto entre personal de la Comisaría 16° y de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), a través del cual localizaron al ladrón que manejaba la moto robada en el cruce de la Lateral Oeste del Acceso Norte y calle Libertad, pero que este la abandonó y se dio a la fuga a pie, perdiéndose de vista.

No obstante eso, se logró recuperar la moto de alta gama y fue puesta a disposición de la Justicia, ya que iba a ser peritada en busca de rastros o huellas que permitan identificar al malviviviente.