A un año de la masacre de Villa Crespo: la principal hipótesis apunta a un crimen intrafamiliar

A un año de la llamada masacre de Villa Crespo , la principal línea investigativa continúa apuntando a un crimen intrafamiliar ocurrido dentro del departamento de la familia Seltzer, en la calle Aguirre al 200 de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con las conclusiones reunidas por los investigadores, Laura Fernanda Leguizamón habría asesinado a su esposo, Bernardo Adrián Seltzer, y a sus dos hijos adolescentes antes de quitarse la vida dentro del baño de la vivienda.

El caso salió a la luz cuando la empleada doméstica encontró los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia y alertó al 911. A partir de allí se inició una investigación que atravesó distintas hipótesis hasta llegar a la reconstrucción que hoy sostiene la Justicia.

Las autopsias revelaron que el hombre fue atacado mientras dormía, mientras que uno de los adolescentes intentó escapar y fue hallado cerca de la puerta de ingreso del departamento.

Durante los peritajes, los investigadores secuestraron cuchillos, dispositivos electrónicos, rastros de sangre en distintos ambientes y una carta manuscrita con frases como “Todo mal”, “Fue mucho” y “Los amo”, que luego fue sometida a estudios caligráficos.

Entre los elementos encontrados también había medicamentos psiquiátricos, situación que reforzó la hipótesis de que la mujer atravesaba un severo cuadro de salud mental.

Uno de los fármacos hallados fue sertralina, utilizada habitualmente en tratamientos contra la depresión y trastornos de ansiedad. También se encontró olanzapina, un antipsicótico indicado para patologías psiquiátricas complejas como esquizofrenia o trastorno bipolar.

Los investigadores consideran que Leguizamón podría haber sufrido un brote psicótico al momento del hecho, aunque las pericias continúan para reconstruir con precisión las circunstancias previas a la tragedia.

Otro dato clave para la causa fue que no se detectaron signos de ingreso forzado ni faltantes dentro del departamento, elemento que descartó la participación de terceros y fortaleció la hipótesis de un ataque cometido dentro del núcleo familiar.

Aunque la causa judicial sigue abierta para completar informes y análisis pendientes, no existen imputados debido a que la principal acusada murió en el lugar.