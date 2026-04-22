Otro protocolo de "masacre escolar" activado en CABA: un allanamiento y un colegio de Recoleta en alerta

La comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa horas de incertidumbre tras un nuevo episodio que puso en alerta a las autoridades. En esta ocasión, el escenario fue el prestigioso Colegio Champagnat , ubicado en el barrio de Recoleta , donde se activó un protocolo de emergencia tras la amenaza de una " masacre escolar " difundida por un alumno de segundo año a través de sus redes sociales.

El incidente comenzó el pasado domingo, cuando un adolescente de 13 años compartió una imagen en su estado de WhatsApp en la que se veía un arma de fuego acompañada por la frase: “Voy a hacer un tiroteo” . El mensaje se viralizó rápidamente entre los grupos de padres y alumnos, generando pánico en la institución situada sobre la calle Montevideo 1050 .

Ante la gravedad del hecho, el colegio y la Policía de la Ciudad iniciaron de inmediato el protocolo de cuidado. El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 , a cargo del juez Julián Ercolini , quien dispuso un allanamiento urgente en el domicilio del menor.

El operativo fue ejecutado este lunes por la Brigada de la División de Investigaciones de la Comuna 7 . Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento en la vivienda del estudiante se incautaron elementos clave para la causa: un gabinete de CPU; un teléfono celular; y dos pendrives de 32 GB.

Dicho material será peritado para determinar el origen de la imagen del arma, si el menor tenía acceso real a armamento y si existen conexiones con otros jóvenes o grupos de riesgo.

El comunicado del Colegio Champagnat

Frente a la creciente preocupación de las familias, la institución académica emitió un comunicado oficial para llevar calma. En el texto, el colegio confirmó que tomó conocimiento el mismo domingo y que la situación se encuentra bajo control.

colegio champagnat Comunicado oficial del colegio Marista Champagnat. Instagram/@maristaschampagnat

“Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución. Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada”, expresaron las autoridades del colegio.

Reto viral o crisis de salud mental

Este caso se suma a una preocupante ola de amenazas similares en distintos establecimientos del país. Los especialistas debaten si se trata de una peligrosa tendencia de retos virales en plataformas digitales o si refleja problemas profundos de salud mental y entornos familiares complejos.

Por el momento, la Justicia busca establecer si el joven actuó bajo la influencia de contenidos en redes sociales o si existía un plan real de violencia, mientras la comunidad educativa de Recoleta permanece en estado de vigilancia ante la repetición de estos protocolos de masacre escolar.