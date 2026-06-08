Accidente en Las Heras: un violento choque entre una moto y un auto dejó varios heridos
El accidente ocurrió en la intersección de calles Roca y Sargento Cabral, en Las Heras. La moto impactó contra el automóvil tras cruzar un semáforo en rojo
Un motociclista y una mujer resultaron heridos tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en el departamento de Las Heras.Tras el accidente, tanto los pasajeros del automovil como el conductor de la motocicleta fueron asistidos y traslados de emergencia
De acuerdo con información policial, el siniestro se registró a las 23 en la intersección de calles Roca y Sargento Cabral, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil Fiat Cronos perteneciente al servicio de transporte por aplicación.
De acuerdo con las primeras actuaciones, la motocicleta circulaba por calle Roca en dirección oeste y habría cruzado el semáforo con luz roja, impactando contra el lateral trasero izquierdo del vehículo.
Cuatro personas heridas
En el automóvil viajaban dos mujeres y una niña de apenas 11 meses de edad, quienes sufrieron diversas lesiones producto de la violencia del choque.
Como consecuencia del impacto, una de las pasajeras fue trasladada al Hospital Lagomaggiore con politraumatismos moderados, mientras que el conductor de la motocicleta sufrió una fractura en la muñeca izquierda y lesiones en una pierna, por lo que fue derivado al Hospital Central.
La menor fue asistida en el lugar por personal médico y diagnosticada con traumatismos de distinta consideración, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
En tanto, al conductor del automóvil se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.