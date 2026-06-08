Vandalizaron el Club Atlético Fray Luis Beltrán y causaron daños en los accesos e infraestructura

El Club Atlético Fray Luis Beltrán denunció una serie de destrozos en sus instalaciones luego de que un grupo de personas vandalizara distintos sectores del predio y provocara importantes daños materiales. Los hechos quedaron filmados gracias a las cámaras de seguridad del predio.

De acuerdo con lo que informó la institución a través de un comunicado, entre los perjuicios registrados se encuentra la rotura de una puerta , una cerradura y un portón de ingreso que fue violentado por personas que saltaron sobre la estructura hasta desprenderla.

Las imágenes difundidas por el propio club muestran a unas ocho personas en el exterior del predio. En el video se observa cómo varios de ellos se suben al portón de entrada y ejercen presión sobre la estructura hasta lograr despegarla. Una vez que el acceso cede, los involucrados retiran la hoja del portón y la dejan a un costado antes de retirarse del lugar.

El repudio hacia los hechos

Desde la institución expresaron su "profundo repudio" por lo sucedido y remarcaron que los daños afectan directamente a toda la comunidad deportiva que integra el club.

"Estos actos no solo perjudican al club, sino también a todos los socios, jugadores, familias y colaboradores que día a día trabajan con esfuerzo para mantener y hacer crecer esta institución", señalaron desde la entidad.

Fray luis Facebook Desde el club repudiaron los hechos ocurridos en las instalaciones del predio. Foto: Captura Club Atletico Fray Luis Beltrán.

Asimismo, hicieron un llamado al respeto por las instalaciones y por el trabajo que realizan quienes forman parte de la institución, destacando que el deporte debe ser un ámbito de encuentro, compañerismo y formación de valores.

El hecho generó malestar entre dirigentes y socios, quienes lamentaron los daños ocasionados en un espacio que diariamente es utilizado por decenas de niños, jóvenes y familias de la comunidad. Por el momento, no trascendió si los autores fueron identificados.