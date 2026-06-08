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Vandalizaron el Club Atlético Fray Luis Beltrán y causaron daños en los accesos e infraestructura

Los daños incluyeron la rotura de una puerta, una cerradura y el portón de acceso. El episodio quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad.

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Se registraron daños en una puerta, una cerradura y en el porton de ingreso al predio.
Se registraron daños en una puerta, una cerradura y en el porton de ingreso al predio.

El Club Atlético Fray Luis Beltrán denunció una serie de destrozos en sus instalaciones luego de que un grupo de personas vandalizara distintos sectores del predio y provocara importantes daños materiales. Los hechos quedaron filmados gracias a las cámaras de seguridad del predio.

De acuerdo con lo que informó la institución a través de un comunicado, entre los perjuicios registrados se encuentra la rotura de una puerta, una cerradura y un portón de ingreso que fue violentado por personas que saltaron sobre la estructura hasta desprenderla.

Vandalizaron el Club Atlético Fray Luis Beltrán

Las imágenes difundidas por el propio club muestran a unas ocho personas en el exterior del predio. En el video se observa cómo varios de ellos se suben al portón de entrada y ejercen presión sobre la estructura hasta lograr despegarla. Una vez que el acceso cede, los involucrados retiran la hoja del portón y la dejan a un costado antes de retirarse del lugar.

El repudio hacia los hechos

Desde la institución expresaron su "profundo repudio" por lo sucedido y remarcaron que los daños afectan directamente a toda la comunidad deportiva que integra el club.

"Estos actos no solo perjudican al club, sino también a todos los socios, jugadores, familias y colaboradores que día a día trabajan con esfuerzo para mantener y hacer crecer esta institución", señalaron desde la entidad.

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Desde el club repudiaron los hechos ocurridos en las instalaciones del predio. Foto: Captura Club Atletico Fray Luis Beltrán.

Desde el club repudiaron los hechos ocurridos en las instalaciones del predio. Foto: Captura Club Atletico Fray Luis Beltrán.

Asimismo, hicieron un llamado al respeto por las instalaciones y por el trabajo que realizan quienes forman parte de la institución, destacando que el deporte debe ser un ámbito de encuentro, compañerismo y formación de valores.

El hecho generó malestar entre dirigentes y socios, quienes lamentaron los daños ocasionados en un espacio que diariamente es utilizado por decenas de niños, jóvenes y familias de la comunidad. Por el momento, no trascendió si los autores fueron identificados.

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