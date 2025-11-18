Salvaje golpiza en un kiosco de Villa Crespo: sospechan que fue un ataque planeado

Producto del ataque, una de las víctima debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Güemes, ya que sufrió una fractura de cráneo y tabique.

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en un kiosco del barrio porteño de Villa Crespo, donde dos hermanos fueron víctimas de una salvaje golpiza. Como consecuencia del ataque, ambos resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra internado en grave estado.

Mirá el video de la salvaje golpiza Salvaje golpiza en un kiosco de Villa Crespo El violento episodio ocurrió el pasado 14 de noviembre, cerca de las 20.30, en la Avenida Corrientes al 5900. Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que un grupo de hombres atacó brutalmente a los hermanos José y Leonardo Morel.

Todo comenzó por una discusión entre los hermanos y los agresores. En un momento, los atacantes se retiraron del kiosco, pero 40 minutos después regresaron acompañados de varios amigos y atacaron a los hermanos.

Producto de la golpiza, José debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Güemes, debido a que sufrió una fractura de cráneo y tabique. Por otro lado, Leonardo, quien también resultó herido, ya fue dado de alta.