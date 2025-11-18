Detienen a un hombre tras insultos antisemitas en una sinagoga de Villa Crespo

Los dichos antisemitas ocurrieron en la calle Murillo 661, en el barrio porteño de Villa Crespo, y constituyen una violación a la Ley de Discriminación.

Un episodio antisemita ocurrido en la puerta del templo Dr. Max Nordau, sede de la comunidad judía Dorja Jadash en Villa Crespo, derivó en la detención de un hombre de 42 años, quien había lanzado insultos y escupido en la entrada del lugar.

El hecho se desarrolló en la sinagoga, ubicada en Murillo 661, cuando el acusado se aproximó al área donde se encontraba el vigilador de seguridad asignado al templo.

El custodio informó que recibió calificativos como “asesino” y “genocida”, además de una recriminación directa sobre el ejercicio de su tarea, con frases del estilo de "¿Cómo podés proteger este templo?”.

Así fue la detención del hombre acusado de dichos antisemitas La secuencia se mantuvo durante varios minutos hasta que se presentó la denuncia correspondiente. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la persona involucrada también había profanado símbolos asociados a la práctica religiosa de la institución.

Tras el aviso a las autoridades, personal de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y tomó contacto con testigos del hecho. Los efectivos comunicaron la situación a la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal, que evaluó los acontecimientos y ordenó la detención del agresor. Las fuentes indicaron que el acusado también reside en el barrio de Villa Crespo, dato que permitió identificarlo sin dificultades.