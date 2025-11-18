23 vacas sueltas en la ruta: volcó un camión sin frenos y causó un revoltoso choque múltiple

Un camión que transportaba 23 vacas volcó este lunes en la Ruta 38, a la altura de La Falda, tras un choque múltiple ocasionado por una supuesta falla en los frenos.

Según relataron testigos y damnificados, el chofer habría intentado maniobrar el camión que transportaba vacas para evitar una tragedia mayor.

Un siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional 38, en el ingreso a La Falda, cuando un camión jaula que transportaba 23 vacas volcó después de un choque múltiple que habría sido provocado por una falla en el sistema de frenos mientras descendía en dirección a Córdoba.

El video del accidente y las vacas sueltas accidente en la falda El vehículo, que había partido desde La Rioja con destino final en Santa Fe, perdió el control en plena bajada y terminó impactando contra un colectivo interurbano y una camioneta que se encontraban circulando o detenidos en la zona. Tras el impacto, el camión se dio vuelta y los animales quedaron dispersos sobre la ruta, generando caos y cortes totales en el tránsito.

Según relataron testigos y damnificados, el chofer habría intentado maniobrar para evitar una tragedia mayor. La secuencia se desencadenó cuando el camión, proveniente de San Esteban, intentó “meterse por el medio” de los vehículos para esquivar el choque, pero terminó golpeando a un colectivo de dos pisos y a una camioneta que estaba detenida en un semáforo.

Uno de los pasajeros del colectivo contó que el impacto rompió “todo el baúl” del vehículo y describió al camión jaula como “un desastre” tras el vuelco. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos de gravedad, una situación considerada casi milagrosa por la violencia del choque.

Los 23 bovinos quedaron sueltos sobre la traza de la ruta, lo que complicó aún más la circulación. Personal policial, bomberos y operarios viales trabajan en la zona para contener a los animales, retirar el camión volcado y liberar la calzada.