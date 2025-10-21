Un camión perdió el control y volcó a 15 metros de la calzada de la Ruta 7. Tras el incidente, decenas de personas se acercaron para llevarse los cerdos.

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó el lunes al mediodía sobre el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco. El accidente provocó la dispersión de los animales por la zona y la posterior llegada de decenas de personas que se llevaron parte de la carga, sin importar si los cerdos estaban vivos o muertos.

Por su parte, el conductor del vehículo, que sufrió lesiones de carácter leve, fue asistido por personal policial y una ambulancia del SAME.

Según informaron testigos, el siniestro ocurrió cuando el camión mordió la banquina y, tras perder el control, terminó volcado a unos 15 metros de la traza principal.

El video del saqueo al camión con los cerdos vivos Caos en Chacabuco: volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon toda la carga El vehículo quedó destruido y su carga fue esparcida en las inmediaciones, lo que provocó una rápida reacción por parte de automovilistas y vecinos que se encontraban en la zona. Varias personas se acercaron al lugar del hecho a pie, en motocicletas, bicicletas y otros medios de transporte, y comenzaron a retirar los cerdos del lugar, sin intervención autorizada.

De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron la escena, la situación se desbordó en cuestión de minutos. A medida que los animales se desplazaban por el área tras el impacto, particulares comenzaron a introducirlos en sus vehículos o a cargarlos directamente, en algunos casos aún con vida. Otros ejemplares, que no sobrevivieron al vuelco, también fueron retirados por los presentes.