Cómo se encuentra la calle de Dorrego donde cayó un camión por una pérdida de agua

El camión fue retirado este martes al mediodía y Aysam informó que la rotura se debió a la raíz de un árbol que fisuró el caño maestro.

Tras una mañana de intentos fallidos, una grúa logró sacar el camión que había quedado encallado en Lafinur y Luzuriaga.

Después de una mañana de maniobras y frustraciones, el camión recolector que había caído en un pozo en la esquina de Lafinur y Luzuriaga, en Dorrego, finalmente fue retirado este martes al mediodía. Una grúa logró engancharlo con lingas en la parte trasera y sacarlo del socavón, liberando el paso y permitiendo reabrir parcialmente la zona.

El hundimiento del asfalto había sido provocado por una importante pérdida de agua que los vecinos venían denunciando desde hacía días. La filtración socavó el terreno bajo la carpeta asfáltica hasta que terminó cediendo cuando el camión intentó maniobrar para esquivar el lugar.

calle camión hundido en Dorrego (3) El hundimiento del asfalto en Dorrego se originó por una pérdida de agua sin reparar. Mercedes Gómez / MDZ Barro, cintas de peligro y restos de la obra En la mañana de este miércoles, la calle muestra las consecuencias del incidente. Hay barro, charcos y montículos de arena, además de algunos escombros removidos que quedaron sobre la vereda. Parte del sector está delimitado con cintas de peligro y carteles de obra de Aysam, que advierten sobre tareas recientes en el lugar.

Si bien la circulación vehicular fue restablecida, los vecinos de Dorrego aseguran que el tránsito sigue siendo complicado por el estado del pavimento dañado. Varios autos deben reducir la velocidad para evitar los pozos que quedaron tras el retiro del camión y la reparación de la cañería.

Calle Lafinur Dorrego Después del incidente, Aysam finalizó la reparación y dejó señalizado el área afectada. Mercedes Gómez / MDZ Aysam reparó la pérdida y explicó la causa Desde Aysam confirmaron a MDZ que la pérdida fue reparada el mismo martes, una vez que se retiró el camión. Informaron además que la rotura del caño maestro fue provocada por la raíz de un árbol, que lo había rodeado y fisurado con el paso del tiempo.