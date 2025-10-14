Cayó un camión a un pozo en Dorrego por una pérdida de agua sin reparar

Un camión recolector quedó atrapado en Lafinur y Luzuriaga tras el colapso del asfalto por una pérdida de agua que los vecinos ya habían denunciado.

Un camión cayó en un pozo provocado por una pérdida que llevaba días sin reparación.

Un camión de recolección de basura quedó encallado en plena calle Lafinur y Luzuriaga, de Dorrego en Guaymallén, después de que cediera el asfalto por una importante pérdida de agua. El hecho ocurrió en la noche de este lunes y, hasta la mañana de este martes, el vehículo seguía inmovilizado en el mismo lugar.

Según relataron vecinos a MDZ, el problema se originó por una pérdida que venía denunciándose desde hace varios días. En la zona ya había señalización de Aysam advirtiendo sobre un arreglo pendiente, pero el pavimento se hundió cuando el camión intentó maniobrar.

“El agua se comió todo por abajo del asfalto” Durante la madrugada se hicieron varios intentos por retirar el camión encallado, pero el terreno cedía cada vez más por el flujo constante del agua. Una vecina del barrio contó su preocupación por la situación: “No puede ser que hace más de un día y medio que está saliendo tanta cantidad de agua y nosotros tenemos que cuidar el agua. Es un caño que se ha roto y se ha comido todo por abajo del asfalto”, detalló con enojo.

camión hundido en dorrego 3 La pérdida de agua socavó el asfalto y provocó un pozo que atrapó al camión recolector. Mercedes Gómez / MDZ Los vecinos de Dorrego aseguraron que ya hicieron múltiples reclamos a Aysam, pero no obtuvieron respuesta. Además, indicaron que a unas cuadras de allí, hay otra pérdida sin reparar que agrava el problema.

Reclamos y enojo por la demora en las reparaciones “Llamamos a Aysam varias veces y no vinieron. No puede estar esa agua perdiéndose mientras nos piden que la cuidemos”, expresó otra vecina indignada. Desde anoche, personal municipal se mantiene en la zona para evitar que otros vehículos circulen por el lugar y sufran daños.