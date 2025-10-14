Atención: Anses confirmó de cuánto será el aumento en las jubilaciones en noviembre

Luego de la publicación del dato de la inflación , a través del Indec, Anses confirmó un nuevo aumento en las jubilaciones para el próximo mes de noviembre. Los jubilados percibirán un 2,1% más en sus haberes mensuales debido al IPC de septiembre que se dio a conocer este martes por la tarde.

De esta forma, se confirmó que los jubilados percibirán ese monto de incremento en sus haberes mensuales pensando en noviembre ya que por decreto el Gobierno decidió en 2024 atar los aumentos a la cifra que publica el Indec mes a mes respecto de la inflación.

A cada monto se le debe sumar el ya anunciado bono de $70.000 que entrega mensualmente el Gobierno.

Con un aumento del 2,1%, los haberes de noviembre quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 de haber + $70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber + $70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.241.788,48

jubilaciones.jpg Otro aumento para jubilados de Anses.

A su vez, todas las prestaciones que brinda Anses como beneficios y planes sociales como Asignación Universal por Hijo; Becas Progresar; Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche también tendrán un incremento que irá en ese orden por decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien el dato se confirmó hoy, el Gobierno esperará hasta el último día de octubre para oficializarlo a través del Boletín Oficial y con un nuevo decreto dejará la constancia de este nuevo aumento para jubilados y beneficiarios de planes sociales que brinda Anses.