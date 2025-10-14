Ayuda Escolar Anual de Anses: los requisitos para acceder al extra de $85.000 en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que continúa disponible la Ayuda Escolar Anual , un beneficio destinado a familias que tienen hijos en edad escolar y que cobran Asignación Familiar por Hijo o Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se trata de un refuerzo de $85.000 por hijo, y se abona una vez al año con el objetivo de acompañar a los hogares en los gastos educativos de cada ciclo lectivo.

El beneficio está dirigido a quienes tienen hijos a cargo en edad escolar y reciban alguno de los siguientes programas:

El trámite se puede hacer de forma online a través de Mi Anses, sin necesidad de ir a una oficina. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el caso de los hijos sin discapacidad, el beneficio aplica desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad y pueden asistir a escuelas de enseñanza oficial o especial, recibir apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o realizar rehabilitación.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para acceder al pago, las familias deben presentar todos los años el certificado escolar a través de la plataforma Mi Anses. El plazo límite para hacerlo es hasta el 31 de diciembre.

Ingresar a Mi Anses: con CUIL y Clave de Seguridad Social, ir a "Hijos" y luego a "Presentar Certificado Escolar".





Generar el certificado: completá los datos solicitados y hacé clic en "Generar" para obtener el formulario correspondiente a cada hijo.





Imprimir y completar: imprimí el certificado, pedí al establecimiento educativo o al profesional correspondiente que lo firme, y asegurate de que todos los datos sean legibles y sin tachaduras.





Subirlo a Mi Anses: sacá una foto clara del certificado y subila en "Hijos", "Presentar Certificado Escolar", "Subir Certificado".

Podés hacerlo tanto desde el celular como desde una computadora.

Esta herramienta se encuentra disponible también en la app Mi Anses, lo que permite hacer el trámite de forma más rápida y sin necesidad de acudir a una oficina. De esta manera, el organismo busca garantizar que más familias puedan acceder al extra de $85.000 por hijo en tiempo y forma.