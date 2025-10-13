Anses: confirman un bono de $50.000 para un grupo de jubilados

Anses anunció recientemente que otorgará un bono extraordinario de $50.000 dirigido a jubilados que perciben haberes de hasta $396.298,38 , con proporcionalidad para quienes superen ese límite. El organismo previsional destacó cómo abonará ese refuerzo a los beneficiarios en las próximas horas.

La medida fue confirmada recientemente y busca atender la demanda de los beneficiarios con ingresos más modestos, frente al contexto inflacionario y el desgaste del poder adquisitivo.

El bono especial será abonado a los jubilados cuyos montos mensuales estén dentro del tope mencionado . En casos en que la remuneración supere ese límite, el beneficio será calculado de forma proporcional, para ajustarse al nivel de ingresos del titular.

El objetivo de esta medida es brindar un alivio adicional durante los meses venideros, reconociendo que muchos beneficiarios enfrentan dificultad para cubrir sus gastos esenciales.

Aunque no se difundió aún un cronograma definitivo, se espera que Anses incluya el importe en su calendario habitual junto a otras prestaciones mensuales. Es probable que el organismo informe por canales oficiales (como su sitio web o redes) las fechas concretas de desembolso para cada grupo de jubilados.

Los beneficiarios deberán estar atentos a los días de pago correspondientes a su zona para verificar la presencia del bono en sus haberes.

Este refuerzo se inserta en una serie de medidas gubernamentales destinadas a mitigar el impacto de la inflación sobre los hogares que dependen de ingresos fijos. En los últimos meses el reclamo por compensaciones adicionales ha ido ganando terreno, especialmente entre jubilados y pensionados con haberes medios.

Con esta decisión, Anses pretende suavizar la presión económica sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional, ofreciéndoles un auxilio temporal que ayude a equilibrar sus finanzas frente a los costos crecientes.