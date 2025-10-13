Anses: qué se sabe sobre el pago del aguinaldo de diciembre y cómo se calcula

La segunda parte del aguinaldo de Anses se acreditará antes del 18 de diciembre. El monto varía según la remuneración más alta del semestre.

La Anses avanza con el pago de octubre y los beneficiarios esperan el aguinaldo de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra cumpliendo con el calendario de pagos de octubre. Sin embargo, muchos beneficiarios ya se preguntan por la segunda cuota del aguinaldo de diciembre, que representa un ingreso importante para los hogares argentinos.

¿Cuándo se paga la segunda parte del aguinaldo? El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se divide en dos pagos: el primero se abonó en junio, mientras que la segunda parte se acreditará en diciembre, antes del 18 de ese mes. Sin embargo, el plazo podría extenderse hasta el 22 de diciembre según lo establecido por la normativa laboral.

anses El Sueldo Anual Complementario representa un ingreso clave para jubilados y trabajadores a fin de año. Shutterstock ¿Cuánto se cobrará de aguinaldo? Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. En otras palabras, en diciembre se recibirá la mitad del salario más alto percibido entre junio y diciembre.

Todavía no se conoce el monto exacto, ya que dependerá de los aumentos que se apliquen en noviembre y diciembre. En caso de no haber trabajado todos los meses del semestre, el pago será proporcional al tiempo trabajado.

Aumentos recientes y lo que se espera para noviembre Durante octubre, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibieron un incremento del 1,88%, conforme a la Ley de Movilidad Previsional, que ajusta los haberes en base a la inflación.