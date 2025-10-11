Programa Hogar de Anses: cuándo se cobra en octubre

El calendario de pagos del Programa Hogar de Anses comenzó este 8 de octubre y se extiende hasta el día 21. De cuánto es el subsidio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a octubre del Programa Hogar, una asistencia económica destinada a la compra de garrafas para hogares de bajos recursos que no cuentan con servicio de gas natural. Este beneficio busca garantizar el acceso a la energía para cocinar y calefaccionar viviendas en todo el país.

Para acceder al Programa Hogar, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos. Ningún integrante del grupo familiar puede tener servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos totales del hogar no deben superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles, aunque en zonas más frías , como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el límite se amplía a 2,8 salarios mínimos.

En "Mis Cobros" de Anses se puede verificar la inscripción al Programa Hogar. Foto: Télam En "Mis Cobros" de Anses se puede verificar la inscripción al Programa Hogar. Foto: Télam Monto del Programa Hogar en octubre 2025 El monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía y varía según el tamaño del grupo familiar, la ubicación del domicilio y la época del año. Durante los meses de invierno se otorgan adicionales por bajas temperaturas o por hogares con más de cinco personas. En octubre de 2025, el valor promedio del subsidio es de $1.778 por garrafa de 10, 12 o 15 kilos.

Aunque el precio del subsidio permanece congelado, el Gobierno liberó el valor de las garrafas hace algunos meses, lo que implica que ya no hay control estatal sobre los precios de venta en el mercado.