Anses: cómo hacer para no perder un subsidio clave en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que, a partir de octubre de 2025, algunos hogares podrían dejar de recibir el beneficio del Programa Hogar , un plan que subsidia la compra de garrafas de gas para familias sin acceso al servicio de red.

Anses detalló cuáles son las principales situaciones que provocan la suspensión del subsidio :

Ingresos por encima del límite: el programa está dirigido a familias con ingresos bajos. El tope general es de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). En los hogares donde habite una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres SMVM.

En las provincias de la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones, los valores son mayores: hasta 2,8 SMVM o 4,2 SMVM si hay integrantes con discapacidad.

Tener gas por red o medidor propio: si el hogar ya cuenta con conexión de gas natural o figura como titular de un medidor, automáticamente se da de baja el subsidio.

anses edificio guaymallen (2).JPG Anses brinda beneficios clave. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Más de un beneficiario en la misma vivienda: cuando en un domicilio se detecta que dos personas cobran el mismo plan, uno de los beneficios se cancela.

Datos desactualizados: errores o falta de actualización en la información familiar declarada ante Anses también pueden generar la suspensión.

No cobrar el subsidio durante varios meses: si el dinero no se retira por tres meses consecutivos, el hogar queda fuera del padrón y debe iniciar nuevamente el trámite para volver a ingresar al programa.

Cómo comprobar si seguís en el padrón

Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el cobro en octubre a través de:

La plataforma Mi Anses , con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El teléfono 0800-222-7376 , opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

El canal oficial de consultas por correo electrónico de Anses.

Requisitos para mantener el subsidio

Para no perder el beneficio en octubre, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones: