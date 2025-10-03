Anses: cómo hacer para no perder un subsidio clave en octubre
Anses explicó el mecanismo que hay que hacer si o si para no perder los beneficios del Programa Hogar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que, a partir de octubre de 2025, algunos hogares podrían dejar de recibir el beneficio del Programa Hogar, un plan que subsidia la compra de garrafas de gas para familias sin acceso al servicio de red.
Razones que pueden dejarte fuera del beneficio de Anses
Anses detalló cuáles son las principales situaciones que provocan la suspensión del subsidio:
Te Podría Interesar
Ingresos por encima del límite: el programa está dirigido a familias con ingresos bajos. El tope general es de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). En los hogares donde habite una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres SMVM.
En las provincias de la Patagonia y en el partido bonaerense de Patagones, los valores son mayores: hasta 2,8 SMVM o 4,2 SMVM si hay integrantes con discapacidad.
Tener gas por red o medidor propio: si el hogar ya cuenta con conexión de gas natural o figura como titular de un medidor, automáticamente se da de baja el subsidio.
Más de un beneficiario en la misma vivienda: cuando en un domicilio se detecta que dos personas cobran el mismo plan, uno de los beneficios se cancela.
Datos desactualizados: errores o falta de actualización en la información familiar declarada ante Anses también pueden generar la suspensión.
No cobrar el subsidio durante varios meses: si el dinero no se retira por tres meses consecutivos, el hogar queda fuera del padrón y debe iniciar nuevamente el trámite para volver a ingresar al programa.
Cómo comprobar si seguís en el padrón
Los beneficiarios pueden verificar si les corresponde el cobro en octubre a través de:
-
La plataforma Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El teléfono 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
El canal oficial de consultas por correo electrónico de Anses.
Requisitos para mantener el subsidio
Para no perder el beneficio en octubre, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:
-
No estar conectados a la red de gas natural ni contar con Tarifa Social de Gas.
Que los ingresos familiares no superen el tope de 2 SMVM (o 3 SMVM en caso de que viva una persona con CUD).
En la Patagonia y en Patagones, se permite un máximo de 2,8 SMVM, o 4,2 SMVM en hogares con personas con discapacidad.